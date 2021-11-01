Чувашия возобновляет работу с 8 ноября. Кроме трёх муниципалитетов

Строгий режим продолжится в Алатыре, а также Алатырском и Янтиковском районах

В нерабочие дни, объявленные по всей стране с 30 октября (а в девяти муниципальных образованиях республики и с 26 октября), власти региона внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом. И, конечно, все надежды сейчас на то, что ковидные «каникулы» помогут добиться улучшения обстановки.

В целом ситуация стабилизировалась, сообщил Глава Чувашии на заседании оперативного штаба по коронавирусу, прошедшем 5 ноября. Так, с начала нерабочих дней меньше стало людей, которые лечатся от COVID-19 как на дому, так и в больницах. «Примерно по 20 %», — уточнил Олег Николаев. «В плюсе», по данным Минздрава республики, и доля свободного коечного фонда в медучреждениях для лечения ковидных пациентов: если ранее довольно долго свободных коек было не более 4-5%, то сейчас этот показатель — свыше 21%.

И все же цифры по-прежнему остаются высокими, констатировал Глава Чувашии. Количество болеющих коронавирусной инфекцией сейчас в 2,5 раза больше, чем в начале «третьей волны». Ежедневно заболевают 178-179 человек. По данным Роспотребнадзора по Чувашии, есть отдельные города и районы, где эпиднеблагополучие на фоне общего улучшения в республике не только сохранилось, но и ухудшилось, например, в Новочебоксарске.

Не обошлось в нерабочие дни и без происшествий. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование в Тарханском психоневрологическом интернате Батыревского района, где в конце октября заболели ковидом восемь человек — два сотрудника и шесть подопечных учреждения. По данным ведомства, медработники интерната не сообщили сразу о «вспышке», в итоге было потеряно время, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Сегодня ситуация взята под контроль, болеющих перевели в изолятор, контактных взяли под наблюдение, и все же нерасторопность персонала могла привести к еще большей беде, ведь в учреждении проживают свыше 200 подопечных. В интернате сейчас карантин…

«Так что, несмотря на положительную динамику, пока нет никаких поводов, чтобы расслабляться и снижать контроль над соблюдением мер безопасности», — подытожил руководитель региона. Только так, по его мнению, можно закрепить сложившийся в последнее время положительный тренд.

Тем не менее, с 8 ноября предполагается возобновить работу всех предприятий и организаций, но с соблюдением необходимых требований. Это, прежде всего, показавшая свою эффективность система проверки QR-кодов о вакцинации, а в ближайшем будущем, как уже сообщала наша газета, появится «разрешительный» код и для людей, имеющих высокое количество антител. Такой «фильтр», по словам Главы республики, распространится теперь и на торговые центры и ряд других организаций, за исключением тех, что имеют жизненно важное значение — это продовольственные магазины, аптеки и так далее (согласно установленному перечню).

Однако в Алатыре, Алатырском и Янтиковском районах, где обстановка с коронавирусом все еще критическая, дополнительные ограничения будут действовать и после 8 ноября.

Замечания высказал Глава республики и по поводу работы «ковид-фри»-предприятий. По словам вице-премьера правительства республики — руководителя Минэкономразвития Дмитрия Краснова, доля вакцинированных среди представителей сферы общепита достигла 80%, а в некоторых районах персонал кафе и ресторанов привит полностью. Но вот Роспотребнадзор в некоторых таких зонах выявил нарушения. Например, при проверке одного из новочебоксарских кафе было установлено, что в заведении не соблюдались антиковидные меры, да и сведения о вакцинации персонала сотрудникам ведомства так и не предоставили. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

«При таком нарушении и пренебрежении будем реагировать жестко, иначе порядок не наведем», — заявил Олег Николаев, отметив, что за выполнение заявленных мер безопасности «ковид-фри»-предприятия должны нести ответственность.

Не забыли упомянуть и волнующий родителей и детей вопрос, откроются ли с понедельника школы. Затянувшиеся осенние каникулы завершаются, сказал Глава республики, с 8 ноября дети продолжат учиться в очном формате.

Между тем

Темпы вакцинации от коронавируса продолжают увеличиваться. Даже в праздничные дни, по словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, вакцинировались более 4800 человек. Однако в Новочебоксарске, Алатыре, Алатырском, Аликовском, Урмарском, Шемуршинском, Яльчикском и Янтиковском районах привитых от ковида людей по-прежнему менее 50% от плана.