Три тысячи рублей с «Пушкинской карты» можно потратить на концерты, выставки, спектакли

Реализация Всероссийской программы «Пушкинская карта» обсуждалась на этой неделе на совещании под председательством Главы республики Олега Николаева. По инициативе Президента России Владимира Путина в рамках программы на специальную банковскую карту, обладателем которой может стать любой гражданин страны в возрасте от 14 до 22 лет, в 2021 году будет зачислено три тысячи рублей, которые можно будет потратить на посещение учреждений культуры по всей России. Средства на это выделяются из федерального бюджета.

Олег Николаев отметил, что проект, направленный на поддержку молодежи, является и существенным вливанием в отрасль культуры: «Очевидно, посещая музеи, театры и иные учреждения студенты поддержат их рублем и предоставят им возможность дальше развиваться».

Проект реализуется во всех регионах России, в нем участвуют 1300 федеральных и региональных учреждений культуры, в их числе 12 — из Чувашии. Владельцы карт могут выбрать любое из них, не важно, в Чебоксарах оно, в Калининграде или на Камчатке, так что нашим театрам и музеям придется постараться, чтобы успешно конкурировать с Третьяковкой или Эрмитажем.

В 2021 году у каждого обладателя «Пушкинской» карты будет на счету 3000 рублей. В 2022 году эту сумму обещают увеличить до 5000 рублей, пишет «Российская газета». К сожалению, копить «культурные» деньги не получится. И если вы не успеете потратить 3000 рублей в этом году, то они «сгорают». В новом году вы получите новую, определенную государством сумму.

Как рассказал ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев, по опросам, организованным в вузовских чатах, 30% студентов хотели бы потратить выделенные средства, поехав на каникулах в Москву или Петербург, а остальные готовы ходить в наши музеи и театры, если там будет что-то интересное.

На сегодняшний день учреждениями республики запланировано 140 мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте», сообщила министр культуры Светлана Каликова. Это концерты, выставки и мастер-классы, пешеходные экскурсии по городу, «живые уроки», и конечно, постановки наших театров. К примеру, модерацию для участия в проекте прошли спектакли Чувашского драматического театра: музыкальная драма «Ялта (В деревне)», мистическая драма на стихи Якова Ухсая «Раб дьявола» и премьера минувшего сезона «Счастье горькое» — спектакль, посвященный подвигу строителей оборонительных рубежей.

Также в число участников проекта «Пушкинская карта» вошли оперы мировых классиков «Риголетто», «Кармен», «Сказки Гофмана», балет «Не дай мне уйти» театра оперы и балета, спектакли русского драмтеатра и многие другие мероприятия, которые позволят приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны. Познакомиться с полным списком можно на портале Культура. РФ и в приложении «Госуслуги. Культура». В целом в России, по словам Каликовой, воспользоваться федеральной субсидией в рамках проекта «Пушкинская карта» смогут 13 миллионов человек. Среди них больше 105 тысяч жителей Чувашии в возрасте от 14 до 22 лет.

К работе вошедшие в проект учреждения культуры подошли со всей ответственностью, ведь, как напомнил директор Русского драматического Дмитрий Капустин, в театр можно войти один раз и навсегда его полюбить, а можно и разлюбить навсегда. Он, кстати, обратил внимание, что потенциальная аудитория — не только старшеклассники и студенты, но и молодые родители с малышами (им ведь тоже может быть до 22), так что по карте можно будет посетить и представления для самых маленьких.

Вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева считает, что школам «Пушкинская карта» дает возможность обратиться к успешной практике «живых уроков», причем не только в музеях Чебоксар: «У нас есть уникальные муниципальные музеи, которые пока не участвуют в «Пушкинской карте», и необходимо помочь им войти в проект». Еще очень важно, подчеркнула Салаева, разработать маршрут по Сурскому рубежу. А по городу Чебоксары для старшеклассников нужен маршрут по музеям в рамках «Года трудовой доблести».

Обогатить программу своими продуктами готовы и ректоры вузов республики: ЧГПУ предлагает включить в реестр выставки работ педагогов и студентов, Музей материнской славы, а в Институте культуры подготовили совместно со студентами Чебоксарского художественного училища театрализованное фэшн-шоу.

Пока культурные учреждения придумывают мероприятия для молодежи, школьники и студенты в срочном порядке оформляют карты, чтобы не пропустить что-то интересное. Они выпускаются в двух вариантах: пластиковом и электронном. Тем, у кого уже есть учетная запись на «Госуслугах», сделать это не сложно, а вот тем, у кого нет, придется регистрироваться. 3000 рублей, которые поступят на карту, нужно потратить до конца года. Оплата билетов будет осуществляться с помощью специальных «белых» терминалов или посредством онлайн-продажи.

Как отметил Глава республики, «Пушкинская карта» может стать не только способом привлечения детей и молодежи к изучению культуры и искусства, но и важным инструментом патриотического воспитания, а для кого-то — редкой возможностью и поводом выехать дальше соседней деревни и увидеть свою республику. Так что сегодня требуется максимально активное межведомственное взаимодействие, чтобы все этой возможностью воспользовались.

К сведению

На данный момент в Чувашии в проекте «Пушкинская карта» участвуют 12 учреждений Минкультуры Чувашии:

6 государственных театров —

Чувашский государственный театр оперы и балета

Чувашский драматический театр

Русский драматический театр

Театр юного зрителя имени М. Сеспеля

Чувашский государственный театр кукол

Экспериментальный театр (мим-театр «Дождь»)

3 концертных учреждения —

Чувашская государственная филармония

Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца

Чувашская симфоническая капелла

и 3 музея