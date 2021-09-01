Три дня и две ночи под прицелом камер

До выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии еще полмесяца, а в помещении избирательного участка номер 1933, расположенного в чебоксарской школе № 10, царило оживление уже на днях. Именно на этом участке, где числится 1300 избирателей, журналистам решили показать и рассказать, как будет работать оборудование для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов.

Центризбирком Чувашии совместно с филиалом ПАО «Ростелеком» в республике наглядно представили процесс подключения и настройки программно-аппаратного комплекса. Комплект состоит из двух видеокамер, компьютера с монитором и источника бесперебойного питания (он необходим на случай неожиданного отключения электричества). Два сотрудника в фирменной спецодежде, вооружившись специальным оборудованием и стремянкой, подключили видеокамеры и вывели изображение — общий вид зала и отдельно урну для голосования — на экран компьютера.

Как объяснили представители Центризбиркома Чувашии, видеонаблюдение на избирательных участках будет вестись круглосуточно на протяжении трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Это позволит убедиться, что никто не подходит к металлическим шкафам и не вынимает сейф-пакеты с избирательными бюллетенями.

По словам секретаря ЦИК Чувашии Олега Ефимова, весь поток видеоинформации будет стекаться в Центр общественного наблюдения в многофункциональном зале театра оперы и балета. «Там установят большую «видеостену» из восьми мониторов, на которых будут отображаться видео с различных избирательных участков республики. Также эти видео можно будет переключать», — пояснил Ефимов. Доступ к видеотрансляции в виде логина и пароля получат кандидаты и политические партии, выдвинувшие своих кандидатов, а также общественные наблюдатели. Трансляцию с избирательных участков смогут увидеть и другие граждане, если непосредственно подойдут в Центр общественного наблюдения.

Представитель компании-провайдера рассказал, что камеры по республике начали устанавливать уже в конце июня и к 8 сентября все работы по монтажу и настройке техники завершат. До начала голосования все камеры будут протестированы на правильность установки и отсутствие «слепых зон». Для обеспечения непрерывности трансляции будет организована техническая поддержка.

На 350 избирательных участках республики, где число избирателей превышает тысячу человек, планируется вести видеонаблюдение в режиме реального времени с функцией перемотки. А на остальных 758 участках — путем записи, которую можно будет просмотреть. Видеозаписи по федеральному контракту будут храниться в течение года.

Особые меры на предстоящих выборах будут приняты и по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. В дни голосования на всех избирательных участках республики при входе будут проверять температуру, избирателям выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки. Во избежание распространения коронавирусной инфекции для членов избирательной комиссии закуплены защитные экраны для лица, одноразовые халаты, перчатки и ручки. Каждый избирательный участок в республике оснастят дезинфицирующими растворами.