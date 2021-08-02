Житель Чебоксар перевел знакомой по переписке более 1,3 млн рублей

В январе нынешнего года 52-летний чебоксарец начал переписку в социальных сетях с жительницей Москвы. По словам мужчины, у них завязались настолько доверительные отношения, что он не раз откликался на просьбы девушки одолжить ей деньги на решение различных бытовых проблем. В общей сложности доверчивый горожанин перевел подруге по переписке более 1,3 миллиона рублей, продав имевшиеся у него акции одного из крупных предприятий. Та обещала приехать в Чебоксары и вернуть деньги, но после этого перестала отвечать на звонки и письма своего кредитора. Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.