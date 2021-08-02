Чем серьезнее преступление, тем выше тяжесть расплаты

Это известно всем, однако желающих засветиться на криминальном небосклоне меньше не становится.

Взятки шли через посредника

42-летний житель Чебоксар признан виновным в 13 преступлениях, связанных с передачей взяток одному из чиновников и пособничеством в уклонении призывников от прохождения военной службы.

Как установлено, по предложению заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Минздрава республики он через знакомых подыскивал парней, не желающих проходить срочную военную службу. За взятки им выставляли фиктивные диагнозы, позже призывная медкомиссия браковала уклонистов как негодных к службе. Общая сумма взяток, в передаче которых также участвовал обвиняемый, составила свыше миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования уголовного дела прокуратура республики, как сообщает пресс-служба этого ведомства, заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве. И мужчина дал правдивые показания, «предоставил неизвестную следствию информацию об исполнителях преступлений, роли каждого из соучастников, что позволило возбудить три уголовных дела».

Безусловно, сотрудничество посредника с правоохранителями по закону дает шанс на смягчение наказания за совершенные преступления. Суд приговорил фигуранта дела к 4 годам и 6 месяцам условного лишения свободы, также на него наложен штраф в 1,6 миллиона рублей. А дабы обеспечить исполнение наказания в виде штрафа, суд оставил под арестом земельный участок осужденного, а также счета, открытые на его имя в пяти банках. Приговор в законную силу не вступил.

Посредник стал первым осужденным из числа участников возбужденных уголовных дел, связанных с этой нерядовой историей. Как ранее сообщало СУ СКР по Чувашии, десяти несостоявшимся призывникам также предъявлены обвинения — в уклонении от призыва на военную службу и в даче взятки должностному лицу, следствие уже закончено.

Килограммы наркоты в гаражном боксе

В феврале прошлого года ночью заместитель командира взвода ДПС отдела МВД России по Новочебоксарску капитан полиции Олег Швардаков стал преследовать внедорожник «Тойота», водитель которого не пожелал остановиться по требованию. Нарушитель пытался скрыться на территории гаражного комплекса и планировал уничтожить наркотики, которые, как оказалось, он хранил в боксе.

Сотрудники полиции изъяли 8 килограммов марихуаны и порядка 1,5 килограмма синтетических наркотиков, а также экстази. 25-летний задержанный оказался крупным наркосбытчиком и организатором интернет-магазина для продажи запрещенных веществ. Позже сотрудники УКОН регионального МВД задержали еще троих сообщников чебоксарца. Всех обвиняемых взяли под стражу.

Уголовное дело расследовало СУ МВД по Чувашии. Чебоксарский районный суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых деяниях и приговорил главного фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в 500 тысяч рублей. Двое его сообщников приговорены к семи годам колонии строгого режима, в отношении четвертого участника группы суд ограничился условным наказанием.

Лыжи подвели

На 100 тысяч рублей оштрафован индивидуальный предприниматель, совершивший мошенничество при поставке инвентаря в спортивную школу.

Как ранее сообщала «СЧ», в августе 2019 года по результатам аукциона с ним был заключен контракт на поставку лыжного инвентаря в спортивную школу олимпийского резерва № 2 Минспорта Чувашии на сумму 16,2 миллиона рублей. Оплата за поставленный инвентарь осуществлялась в том числе за счет средств федерального бюджета. При исполнении контракта часть лыжного инвентаря предприниматель заменил на более дешевые аналоги, а часть — недопоставил, причинив ущерб спортшколе на сумму более 617 тысяч рублей. Наказание предпринимателю суд назначил с учетом того, что он признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.