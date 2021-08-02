Ветераны спорта рвутся в бой!

Все меньше времени остается до старта 83-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия». В этом году на стадионе «Олимпийский» свое мастерство продемонстрируют ветераны республиканского спорта.

В прошлом году из-за ситуации с коронавирусом представители старшего поколения не стартовали на фестивале спорта прессы Чувашии, но сейчас ветераны уже в строю и готовятся к эстафете.

«Мой секрет успеха? Я гуляю каждый день, а не бегаю, — рассказал председатель Совета ветеранов спорта Чувашии Василий Шоркин. — Я поддерживаю здоровый образ жизни. Вообще для ветеранов эстафета — это настоящий праздник!».

На самом деле, эстафета «СЧ» для Василия Сергеевича — особое мероприятие. Ведь в первый раз он принял в ней участие еще в 1972 году, выступая за Козловский район… И вот спустя 49 лет снова готовится к старту! Другие ветераны спорта также постепенно приводят свою физическую форму в порядок и рвутся в бой.

Между тем, эстафета «СЧ» пройдет в 10 группах, а у ветеранов состоятся два забега — в первом будут участвовать любители спорта в возрастной категории 40+ женщины и 45+ мужчины, а во втором — поколение 60+. Ждем всех любителей здорового образа жизни 4 сентября на стадионе «Олимпийский»!

Кстати Напоминаем, что участникам легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» нужно обязательно при себе иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте или сертификат о прохождении вакцинации.