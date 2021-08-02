Друзьями легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» являются социально ответственные предприятия, радеющие за поддержку увлеченных спортом людей и продвижение здорового образа жизни. Вот и в ООО «Юрат» спорт и ЗОЖ всегда в большом почете.

Как уже сообщала наша газета, у компании есть собственный спортивный клуб для сотрудников, самые активные участники которого представляют фирму на различных турнирах и состязаниях. Так, ежегодно на эстафете «СЧ» пример успешной дружбы с легкой атлетикой подает женская команда «Юрата», которую готовит к соревнованиям известный тренер республики Иван Игнатьевич Углев. Под его мудрым наставничеством молодые спортсменки компании не раз становились победителями и призерами эстафеты.

«Многочисленные кубки легкоатлеток, украсившие нашу приемную, конечно же, являются предметом особой гордости компании, — рассказал руководитель ООО «Юрат» Александр Андреев. — Мы всегда болеем за них, а после каждой эстафеты обязательно вывешиваем фотоотчет, чтобы все работники видели, какие умницы наши девчонки!»

Особенно ценно, говорят в компании, то, что все победы «Юрата» — заслуженные и абсолютно честные. В то время как некоторые компании-участники массовых забегов иногда хитрят и нанимают профессиональных спортсменов, «Юрат» идет другим путем, поддерживая исключительно своих сотрудниц, молодых спортсменок из Чувашии. Фирма выделяет средства на их полную экипировку и другие нужды, необходимые для тренировок и участия в соревнованиях. И такая поддержка оказывается команде на протяжении 10 лет.

Как социально ответственный бизнесмен и увлеченный спортом человек, руководитель «Юрата» помогает и другим спортсменам. Чуть более полугода назад он возглавил Федерацию рукопашного боя Чувашии, поддерживает и подающих надежды боксеров, дзюдоистов, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Ведь поддержка спорта — благородное дело. А лучшая благодарность — когда ребята, которым была оказана помощь, побеждают в турнирах и присылают фотографии с наградами…