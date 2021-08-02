Друзья поддержат эстафету

4 сентября на стадионе «Олимпийский» стартует 83-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия». Организовать и провести этот яркий спортивный праздник нам всегда помогают партнеры. И радует, что с каждым днем друзей эстафеты становится все больше и больше.

НОРМА ЖИЗНИ — СПОРТ

Свой вклад в поддержку эстафеты по традиции внесет Чувашское отделение Сбербанка, в этом году присоединяется к компании наших партнеров и благотворительный фонд «Это чудо».

Ежегодно Сбер выставляет свою команду для участия в эстафете. Вообще организация и проведение спортивных соревнований для компании — не пустой звук. Сотрудники банка принимают участие как в спартакиадах своей организации, так и в финальных летних и зимних Сбербанкиадах, которые проходят раз в два года. Правда, в этом году из-за пандемии коронавируса соревнования не состоялись. Также ежегодно осенью в Чебоксарах проходит турнир «SBERBANK CHESS OPEN», на котором свой уровень демонстрируют молодые ребята. А для любителей бега каждый год в начале лета Сбер проводит спортивный фестиваль «Зеленый марафон». Только в этом году он объединил более 2500 любителей бега в Чувашии.

Поддержал эстафету и благотворительный фонд «Это чудо». Организация очень многое сделала для развития адаптивного спорта, в частности, хоккея в Чувашии. При поддержке фонда «Это чудо» в нашей республике были созданы команда по следж-хоккею «Атал» и второй в России коллектив по хоккею для незрячих «Юман». Фонд не мог остаться в стороне и от проведения такого яркого мероприятия, как эстафета «Советской Чувашии» — организация поддерживает в первую очередь юных участников соревнований.

«ОБЕРЕГ» ДЛЯ БЕГУНОВ

Как и в прежние годы, в команду друзей эстафеты «СЧ» вошла компания «Росгосстрах».

«Учитывая большую значимость эстафеты в спортивной и общественной жизни республики, для нас особенно важно поддержать этот праздник спорта», — признался директор Чувашского филиала «Росгосстрах» Алексей Пирожков.

Уже на протяжении многих лет «Росгосстрах» доказывает свою преданность спорту. Одно из очевидных тому подтверждений — ежегодный турнир по волейболу среди предприятий, организаций и учебных заведений республики на переходящий Кубок Росгосстраха. Также компания традиционно является главным официальным страховщиком легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия». Многие наверняка помнят по прошлым соревнованиям специализированные палатки страховщиков, где в случае непредвиденных ситуаций можно было оформить соответствующие бумаги. Вот и в этот раз Чувашский филиал «Росгосстрах» застрахует всех участников эстафеты на время проведения забега от травм и несчастных случаев. Помимо этого, компания организует призовой фонд для участников забега в категории «Пресса». Такое партнерство, несомненно, прибавит уверенности участникам эстафеты и укрепит спортивный дух команд.

Николай Архипов, Игорь Васильев