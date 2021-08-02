Ведущие врачи федеральных клиник проведут консультации на теплоходе

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Всероссийская акция «Волна здоровья» нынче вновь «накроет» и Чебоксары. Теплоход «Снежная сказка» с ведущими специалистами федеральных медицинских центров и с самым современным оборудованием причалит к пристани столицы Чувашии 12 сентября.
Шесть часов специалисты прямо на борту теплохода будут консультировать и оказывать адресную помощь детям с различными врожденными заболеваниями — пороками сердца, нарушениями слуха, зрения… На бесплатные обследования и консультации в первую очередь принимаются те, кто прошел предварительную запись в медучреждениях республики. Впрочем, как отмечает один из организаторов «Волны здоровья», кардиохирург Лео Бокерия, принимают они не только по спискам, но и всех желающих.
Кстати, «Волна здоровья» нынче проводится в пятнадцатый раз. Всего в ходе акции обследование прошли более 12 тыс. детей, свыше 2,3 тыс. из них получили бесплатную помощь в лучших клиниках Москвы.

Опубликовано: 18 августа 2021 г.


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