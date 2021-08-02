В Чувашии зарегистрировано на треть больше браков, чем в прошлом году

За семь месяцев текущего года органами ЗАГС Чувашии было зарегистрировано 2995 актов о заключении брака. По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда под венец отправились 2242 пары, показатель вырос на 33,6%. Как сообщили в Государственной службе Чувашии по делам юстиции, лидером по количеству зарегистрированных браков стали Чебоксары, там узаконили свои отношения около полутора тысяч пар. В Новочебоксарске зарегистрировали свой брак 302 четы, а в Канаше — 201. Среди районов пальму первенства по количеству новобрачных взяли отделы ЗАГС администраций Чебоксарского района — там составлено 154 акта, а также Батыревского района (90 браков) и Цивильского района — 82 пары.