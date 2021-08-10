Глава Чувашии наметил амбициозные задачи для строительной отрасли республики

Больше квартир и проектов

Студентов и преподавателей Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства надо задействовать в проектировании общественных пространств. Поручение на этот счет Глава Чувашии Олег Николаев дал представителям Минстроя республики.

«Речь идет не только о Чебоксарах — обо всех населенных пунктах, — пояснил он во время посещения техникума. — В республике идет активная работа по разработке стандартов благоустройства. И здесь студенты техникума могли бы реализовывать свои проекты. На начальном этапе молодых людей можно привлекать к проектированию небольших объектов, благоустройству общественных пространств в районах. Это будет для них хорошей практикой, а нам позволит решить задачи современного оформления населенных пунктов. Конечно же, всю работу они будут делать вместе с наставниками. Уверен, что результатом их труда будет качественный продукт».

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в техникуме Олег Николаев ознакомился с оборудованием учебных мастерских, в которых осваивают профессию будущие каменщики и плиточники-облицовщики. А затем на круглом столе были обсуждены подготовка кадров для строительной отрасли и внедрение на стройках республики новых программ и проектов. В частности, речь зашла о проекте «Эффективный регион» — его Чувашия реализует совместно с госкорпорацией «Росатом», и в рамках проекта в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства будет создан Центр ПСР-инжиниринга по внедрению бережливых технологий и эффективному использованию ресурсов.

Накануне Дня строителя Глава Чувашии встретился и с представителями строительной отрасли. На торжественном мероприятии в купольном зале Дома правительства он поблагодарил их за реализацию важных проектов, вручил государственные награды. И — наметил новые цели. «Перед нами стоят очень серьезные задачи, которые сформулировал Президент страны. Это, прежде всего, доведение объемов жилищного строительства в целом по стране до 120 миллионов квадратных метров в год, — подчеркнул Олег Николаев. — Если декомпозировать это на каждый регион, то для Чувашии выйдет примерно один миллион квадратных метров в год. Это достаточно амбициозная задача. Но именно через достижение этого показателя мы сможем обеспечить комфортным современным жильем население республики и придать мощный импульс развитию других секторов экономики».