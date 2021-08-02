Эстафета «СЧ» готовится к безопасным стартам

И призывает участников и болельщиков вакцинироваться

В полном составе — с участием школьников и студентов, спортивных семей, заслуженных ветеранов спорта планирует провести в этом году «Советская Чувашия» 83-ю легкоатлетическую эстафету. Но, чтобы стать участником спортивного праздника, в этот раз придется не только надеть маску, но и приготовить сертификат о вакцинации от ковида или подтвердить свою безопасность для окружающих справкой об отрицательном результате ПЦР-теста.

Как решил собравшийся на днях оргкомитет эстафеты, Фестиваль спорта прессы Чувашии состоится нынче 4 сентября, в субботу, на центральном стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. Положение в настоящий момент разрабатывается и будет опубликовано в ближайших номерах. Мы же раскроем детали, о которых важно предупредить уже сейчас.

Итак, как и в прошлом году, состязания пройдут с соблюдением всех антиковидных мер. Однако если год назад из-за пандемии фестиваль проводился в сокращенном формате — в забегах не участвовали школьники, студенты техникумов и вузов, семейные команды, ветераны спорта старше 65 лет, то нынче есть надежда, что эти категории все-таки будут допущены к соревнованиям. Во всяком случае, члены оргкомитета, включая руководителя Минспорта республики Василия Петрова, ратовали за возвращение на беговые дорожки традиционно самых активных и массовых команд школьников и студентов. Ведь в том и состоит миссия эстафеты, чтобы привлечь молодежь к спорту и здоровому образу жизни. И кто, как не опытные легкоатлеты, сможет продемонстрировать ей спортивный задор и волю к победе?

Тем более что благодаря прошлогоднему опыту (в 2020 году эстафета «СЧ» стала первым массовым мероприятием после перехода региона на 3-й этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса) организаторы уже знают, как проводить крупное спортивное состязание в сложных эпидемиологических условиях. Провести нынешнюю эстафету в полном составе позволяет и набирающая обороты вакцинация, благодаря которой участники соревнований могут чувствовать себя защищенными. А потому наличие сертификата о прохождении вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте на ковид станет обязательным условием для тех, кто пожелает 4 сентября присоединиться к эстафете «СЧ».

Не станут исключением из правил и школьники, и юные бегуны, участвующие в семейных стартах. Прививки от коронавируса им, конечно, не ставят, а вот ПЦР-тесты в поликлиниках детям сейчас делают бесплатно.

Организаторы эстафеты также надеются, что наконец вернутся на трибуны и болельщики. Напомним, в прошлом году впервые за всю историю спортивное мероприятие прошло без зрителей, и атмосфера праздника была, увы, не такой вдохновляющей, как обычно. Но можно надеяться, что нынче при предъявлении указанных выше документов болельщиков пропустят. Более того, во время эстафеты гостям фестиваля предложат совместить приятное с полезным: на территории спорткомплекса будут работать мобильные пункты вакцинации, где можно во время перерыва между выступлениями команд сделать прививку от коронавируса. Так эстафета «СЧ», которая всегда пропагандировала здоровый образ жизни, даже поспособствует тому, чтобы вакцинированных от ковида граждан стало в республике еще больше.