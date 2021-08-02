«Черные копатели» получили условные сроки

Двое мужчин, жители Чебоксар, которые вели поиски археологических предметов при помощи специальных технических устройств (металлоискатель и металлодетектор), попали в поле зрения сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Чувашии в начале 2019 года.

Через несколько месяцев они обнаружили и забрали в Аликовском и Вурнарском районах предметы XVIII века, представляющие историческую, научную, художественную и культурную ценность, в частности, монеты и бытовые предметы. При этом, как выяснится в ходе следствия, разрешения на проведение подобных работ у обвиняемых не было.

Все находки криминального тандема возращены государству. В ходе расследования уголовного дела назначались историко-культурные и историко-археологические экспертизы, к проведению которых привлекались и эксперты Российской академии наук. Вурнарский районный суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых деяниях и приговорил к условному наказанию.