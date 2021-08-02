Алина Прокопьева завоевала «бронзу» полумарафона «Северная столица»

На днях в Санкт-Петербурге состоялся турнир по полумарафону «Северная столица». В масштабных забегах на дистанции 21,1 км и 10 км участвовали более 5500 легкоатлетов, сообщили в Минспорте Чувашии. Оба маршрута проходили по историческому центру города на Неве. На дистанции 21,1 км стартовали более 3300 участников. Представительнице Чувашии Алине Прокопьевой удалось завоевать бронзовую медаль. Подопечная Михаила Кузнецова пробежала дистанцию за 1 час 13 минут 28 секунд. Первое место заняла Анна Викулова со временем 1:10:46, а до второго места добралась Марина Ковалева с результатом 1:11:08.