В сфере ЖКХ и на транспорте доля безналичной оплаты услуг превысила 80 процентов

Из каждой тысячи рублей, заплаченных жителями республики за проезд в автобусах и троллейбусах, 809 рублей прошли по банковским и транспортным картам. А в общей массе финансов, внесенных гражданами за услуги ЖКХ, доля средств, полученных управляющим компаниями безналично, составила 84,2 проц. Эти и другие данные за первое полугодие 2021 года были озвучены на прошедшем в Минфине заседании рабочей группы по реализации проекта «Безналичная Чувашия».

Как сообщил заместитель министра финансов Чувашии Игорь Смирнов, на 1 июля по всем индикаторам проекта превышены целевые показатели, которых в республике планировали достичь к концу года. По транспортным платежам, к примеру, они уже больше плана на 4,9 проц., по ЖКХ — на 8,2 проц. Быстрей намеченного растет и доля продаж через Интернет в общем товарообороте, и число граждан, безналично получающих пенсии и социальные пособия. А доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием банковских карт уже на 1 апреля составляла 43,2 проц. вместо планируемых годовых 39 проц.

По мнению Смирнова, свою роль в увеличении безналичных операций сыграла пандемия — люди в условиях ограничений старались избегать лишних контактов, реже посещали магазины, чаще оплачивали покупки и услуги онлайн. «В этой связи, — отметил замминистра, — полагаю необходимым актуализировать плановые цифры на конец этого года, а также на ближайшие два года».

О перспективных безналичных проектах рассказали на заседании рабочей группы представители кредитных организаций. В Сбербанке, например, развивают сервис агентской сети: в так называемых магазинах-агентах люди могут получить доступ к основным банковским услугам – снять наличные по картам, осуществить платежи и переводы. Особо актуален такой сервис для жителей отдаленных и малонаселенных деревень республики. Купить и продать онлайн помогает сервис-платформа «Свое Родное» от «Россельхозбанка»: через нее российские фермеры могут реализовывать товары собственного производства, а жители страны – приобретать свежие и экологически чистые продукты. Запуск сервиса пополнения транспортных карт через систему быстрых платежей обещает «Газпромбанк» — в личном кабинете пассажира деньги с карты любого банка на счет карты ЕТК можно будет перевести без комиссии. А в ВТБ уже этой осенью планируют организовать выдачу банковских карт с использованием устройств самообслуживания – картоматов.