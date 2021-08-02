Отметки о браке и наличии детей в паспорт ставят только по желанию его владельца

«Отметку о заключении брака в паспорт будете ставить?» Такой вопрос сейчас задают молодоженам в ЗАГСах страны. Все по закону — в середине июля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в порядок оформления и выдачи паспортов…

Говорится в документе, в частности, что обязательными остаются лишь три отметки в паспорте — о регистрации гражданина по месту жительства, о снятии его с регистрационного учета и об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18 лет. Отметки о заключении и расторжении брака и о наличии детей теперь появятся в главном документе россиянина лишь по желанию его владельца. Как и информация о группе крови, например, или о ранее выданных паспортах — эти отметки и раньше не были обязательными.

Нововведения, понятно, вызвали у людей немало вопросов: не потеряется ли информация о семейном положении человека, о наличии у него детей? И не сыграет ли необязательность штампа о свадьбе в паспорте на руку брачным аферистам?

Заместитель руководителя Государственной службы Чувашии по делам юстиции Алексей Вязов уверен, что за сохранность информации тревожиться не стоит. Существует общая на всю страну база данных — сведения о рождении, о заключении и расторжении брака вносятся в единый государственный реестр записи актов гражданского состояния. Все записи актов гражданского состояния переведены в электронный формат, уточнил Вязов. Со следующего года планируется отказаться от бумажных свидетельств о рождении и смерти. Заявление на свидетельство о рождении малыша мамы смогут подать прямо из роддома через портал госуслуг и получить электронный документ онлайн. Что же касается брачных рисков, то, считает Вязов, дело не в отметке в документе, а в порядочности человека.

С момента выхода постановления прошло несколько недель. Что изменилось, есть ли люди, пожелавшие отказаться от ставших необязательными отметок?

Как сообщил корреспонденту «СЧ» заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по Чувашии Алексей Чиняев, при замене паспортов примеров применения данных изменений на практике в республике пока нет. В ближайшее время, уточнил он, ожидаются разъяснения по поводу их применения от МВД России.

А вот в ЗАГСах изменения есть. «Минюст России разработал и отправил в регионы страны готовую форму заявления для тех, кто вступает в брак или подает заявление на развод, — говорит начальник отдела ЗАГС Госслужбы по делам юстиции Наталия Арсентьева. — Всем, кто решил изменить свой семейный статус, сотрудники ЗАГСов предлагают заполнить бланки, указать, согласны ли они ставить отметку в паспорте или нет. Единственный пока случай отказа от брачного штампа зафиксирован в Канаше — соответствующее заявление подал один из участников свадебной церемонии. Кто именно это был, жених или невеста, в ЗАГСе уточнять не стали. В Чебоксарах наоборот: несколько человек не захотели проставлять в паспорте отметку о расторжении брака. Мотивы — «не хочу, чтобы на работе знали, что я в разводе», «беру ипотеку, боюсь, что эта отметка может помешать»… Впрочем, последний аргумент может и не сработать: сведения о расторжении брака уходят в единую базу данных, и при оформлении ипотеки факт о семейном положении заявителя тоже могут проверить…

Три месяца на замену

В подписанном премьер-министром России постановлении от 15 июля (№ 1205) есть несколько важных моментов для тех, кто собирается менять или получать паспорт. О них сообщают на сайте российского правительства.

«Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней. По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным.

На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдается временное удостоверение личности. Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг. Новое постановление избавит людей от этих неудобств.

Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится. Еще одна новация — продление срока подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней».

Еще одно изменение, пишут на портале Правительства РФ, начнет действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания.

Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях.

«Если девушка хочет заглянуть в паспорт жениха — значит, в паре нет доверия»

Отмена условия по обязательности данных о браке и детях в паспорте понятна, поскольку такая информация доступна в специальных базах, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Мне бы эти отметки в паспорте не помешали, но то, почему они стали факультативными, понятно. Вся информация о том, кто на ком женат, замужем и так далее, есть в соответствующих базах данных, поэтому особой нужды ставить такие штампы в паспортах уже нет. Если кто-то хочет быстро проверить данные по гражданину, то это делается по запросу», — сообщил сенатор «Российской газете».

Валерий Рязанский также напомнил, что в обозримом будущем бумажные бланки паспортов будут заменены на пластиковые карты, на которые невозможно поставить какой-либо штамп. Что касается ситуаций, когда девушке на свидании хочется из паспорта узнать, не женат ли молодой человек и нет ли у него детей, то лучше не продолжать подобные отношения, убежден сенатор.

«Если начинаются такие вопросы, значит, в паре нет доверия», — отметил он.

Подготовили Екатерина Александрова, Ольга Андриянова