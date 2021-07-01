В деревне Сириккасы Аликовского района появился собственный святой источник

Обустроили его сельчане древним чувашским методом ниме.

Как сообщается на сайте района, инициатором постройки купели на месте бьющего из земли родника стала 94-летняя жительница деревни Раиса Степанова. Раиса Андреевна с юности помнила, как жители Сириккасов и близлежащих мест пили на том месте воду и молились, считая воду святой: «Раз попробовав, хочется приходить сюда снова и снова». Со своей пенсии скопила она 130 тысяч рублей и отдала на обустройство источника. На них и были проведены основные работы. Односельчане почин Раисы Андреевны поддержали — кто деньгами, кто стройматериалами, а кто и своим трудом.

Освятили источник в день Казанской Божией Матери — 21 июля. Первой к святой воде приложилась Раиса Андреевна.