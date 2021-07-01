СВЕТЛАНА КАЛИКОВА

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии

«Всероссийский проект «Музейные маршруты России» направлен на развитие и продвижение музеев страны. Его организатор — Министерство культуры России. Чувашию в проекте представляют два ведущих музея республики: Чувашский национальный музей и Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. Участие в федеральном проекте позволит нашим музеям войти в брендовые туристские маршруты и привлечь в регион туристов из разных уголков страны».