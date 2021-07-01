Молодые художники творили вместе с мастерами кисти

Картины в памяти и на холстах

Яркий финисаж в художественно-краеведческом музее Ядрина поставил точку в пленэре, посвященном одному из основоположников русского классицизма, известному российскому архитектору, выдающемуся уроженцу Чувашии Петру Егоровичу Егорову.

Ядринская земля ежегодно принимает художников, как именитых, так и начинающих. На этот раз прибывших сюда художников объединило имя Петра Егорова, чье 290-летие отмечается в этом году. Напомним, что своим творчеством талантливый зодчий вписал яркие страницы в историю Петербурга. В уникальной архитектуре величественного города есть часть души нашего земляка, а знаменитая решетка Летнего сада его работы признана шедевром мировой культуры. В Чувашии своего земляка помнят и уважают — в Чебоксарах имя зодчего Петра Егорова было присвоено бульвару в новом микрорайоне «Солнечный».

С приветственным посланием к участникам пленэра обратилась вице-премьер Алла Салаева. Она поблагодарила художников за то, что они откликнулись на приглашение и приняли участие в важном для республики событии, отметила, что красота чувашской земли дает мастерам живописи уникальную возможность для творческого поиска.

«Желаю каждому участнику пленэра в полной мере проявить свое художественное мастерство, запечатлеть в своих будущих работах восхитительную чувашскую природу, рассказать в своих картинах о нашей республике и ее жителях», — напутствовала художников Алла Салева.

Гости выставки отметили, что творческий альянс молодых авторов и больших мастеров изобразительного искусства, вместе участвовавших в пленэре, — хорошая возможность для студентов и выпускников учебных заведений заявить о себе и научиться новому.

Идейный вдохновитель и организатор пленэра, руководитель Фонда культурно-исторического наследия «Память поколений» имени зодчего П.Е. Егорова Евгений Дмитриев подчеркнул, что работа пленэра представляет собой сплав опыта, мастерства и молодости. «Я очень удивлен количеством работ, но больше меня привлекает качественная сторона», — подытожил он.

Заместитель министра культуры Чувашии Георгий Богуславский тоже отметил продуктивность пленэра.

«Результат двухнедельной работы — больше 300 картин. Стоит отметить очень сильные работы молодых художников, которые творили вместе с мастерами кисти. Я уверен, что воспоминания об этом пленэре останутся у молодежи на всю жизнь», — поделился он впечатлениями.

«Ядринский пленэр является хорошим примером работы с творческой молодежью, о чем мы недавно говорили на круглом столе с вице-премьером Аллой Салаевой. С позиции коммерческого успеха надежнее было взять известных художников, но мы рискнули и не прогадали. Наши молодые дарования как живописцы уже вполне состоятельны, а опыт — дело наживное. Любой художник стремится к возможности реализовать свое видение мира, свой талант, ему нужна возможность творить. Подобные мероприятия освобождают художника от бытовых проблем, дают возможность полностью погрузиться в тему. Государственная поддержка при организации таких пленэров очень важна и радует, что органы государственной власти республики это понимают», — рассказал руководитель молодежной секции Союза художников Чувашии Константин Кокель.

Творческий пленэр, посвященный 290-летию П.Е. Егорова, завершился. Часть этюдов будет преподнесена в дар Ядринскому району. Картины будут демонстрироваться в районном художественно-краеведческом музее, по обмену — в других художественных галереях Поволжья.

Главным же итогом, пожалуй, можно считать то, что молодые художники Чувашии активно интегрируются в творческую жизнь республики и страны, демонстрируя готовность к дальнейшему развитию. Конечно, это всего лишь один из малых шагов на долгом пути к популяризации изобразительного искусства. Впереди очень много работы, но радует, что этот шаг уже сделан.

Юрий Федоров

Фото Максима Васильева

Справка «СЧ»

Финисаж — торжественное закрытие временной экспозиции. Некоторые галереи отмечают оба события: и начало выставки — вернисаж, и ее завершение.