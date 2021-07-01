Общественную палату возглавил гендиректор речного порта

На этой неделе в Доме правительства состоялось первое заседание Общественной палаты республики пятого созыва. Поздравив всех собравшихся с началом нового этапа работы, руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов отметил, что важной функцией Общественной палаты является общественный контроль, обеспечение учета мнения жителей республики при принятии государственных решений. Работа в Общественной палате — это служение людям, готовность отстаивать интересы жителей Чувашии. Общественные обсуждения и общественный контроль являются инструментарием для этого служения, подчеркнул он. Новый состав Общественной палаты обновился более чем на 60%, в него вошли 33 человека. Председателем пятого состава Общественной палаты избран генеральный директор Чебоксарского речпорта Ванифатий Шайкин.