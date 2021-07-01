Только «МИР» для пенсий и пособий

Пенсию я обычно получаю в начале месяца на банковскую карту. Но в июле деньги мне не пришли. Позвонил в банк, там говорят, что теперь пенсию будут перечислять только на карту «МИР». Так ли это? И если карта у меня другая — получается, теперь моя пенсия за июль пропала?

Владимир Сергеев, Чебоксары

Действительно, с 1 июля пенсии и социальные выплаты перечисляются только на карту «МИР», подтвердили в пресс-службе Отделения ПФР в Чувашии. Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» все пенсии, социальные выплаты, зарплаты бюджетникам перечисляются только на национальную карту России «МИР».

Что касается пенсии, не пришедшей на карту, то она не пропадет, ее можно будет получить в банке. Для этого пенсионеру необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты перечисления пенсионных средств обратиться в банк, и там ему должны выдать деньги наличными в кассе.

За это время банк должен прислать уведомление пенсионеру с предложением выпустить карту «МИР», уточняют в Отделении ПФР. Если же человек не обратится в банк за своей пенсией в течение 10 дней, то на 11-й рабочий день незачисленные средства банк обязан возвратить в Пенсионный фонд. Свою пенсию пенсионер может вернуть сразу, как только получит карту «МИР». На счету ПФР эти деньги могут храниться до трех лет.