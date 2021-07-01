В девять лет даешь мопед…

Два мопеда столкнулись на сельской дороге в Комсомольском районе. За рулем каждого из них был несовершеннолетний «водитель».

Авария произошла в воскресенье в селе Токаево. Как сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии, 14-летний местный подросток, управляя мопедом «Альфа», по предварительной версии, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом «Вираго». А за рулем этого мопеда сидел еще более юный гонщик — 9 лет от роду… В результате ДТП оба сельских школьника получили телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу.

Родители подростков сами приобрели транспортные средства для личного пользования несовершеннолетних. Иначе говоря, своими руками создали серьезную опасность для своих детей. В отношении них составлены материалы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права на управление им. Также они привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Но и юные гонщики, когда придут в себя после ДТП, не останутся без воспитательных санкций. Как сообщают в МВД по Чувашии «к ним будут применены меры в соответствии с законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Альберт Ильин

Фото УГИБДД МВД по Чувашии