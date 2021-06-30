Мясо, травы, молоко примут в райпо

Излишки картофеля, других овощей, мяса, молока на селе всегда сдавали. Старожилы наверняка помнят, как в заготконторе принимали даже яйца, шерсть, тряпье. Для потребительской кооперации это сырье для переработки, для сельчан — прибавка в бюджет.

АРОМАТ ЛУГОВ И ПОЛЕЙ

Склад лектехсырья райпо в центре села Аликово был построен два десятка лет назад. В просторном помещении на стеллажах в жаркий июньский день сушатся травы. Аромат лугов и полей кружит голову. Сотрудницы привычным движением ворошат зелень, помогая очередному сдатчику освобождать мешки со свежесобранной крапивой. Лаверию Семеновичу 63 года. Сбором лекарственных трав занялся лет десять назад. Собирает хвощ полевой, мать-и-мачеху, пижму, череду. Сегодняшний «улов» — 8 больших мешков крапивы. Говорит, самому сушить ее трудно, поэтому сдает в сыром виде.

— Я на пенсии, свободного времени много, чего зря дома сидеть, — рассказывает он. — Встаю рано, часа в три, до 6-7 утра собираю. Днем, в жару, тяжело. За сезон 15–20 тысяч рублей выходит. В этом году травы меньше. Дождей нет, зимние морозы, видимо, сказались.

— Мы заготавливаем более 40 видов трав, — говорит заведующая складом Зоя Никифорова. — Сдатчики — в основном пенсионеры. Сотрудничаем с центром занятости, заключаем соглашения со школами, чтобы обеспечить фармацевтическую промышленность сырьем. Выезжаем и сами коллективом райпо. В прошлом году собирали листья смородины. В год заготавливаем по 10-15 тонн лектехсырья, которое отправляется на производство фитосборов, настоек, шампуней в Анапу, Краснодар, Москву и другие города. Самая низкая по закупочной стоимости трава — донник, полынь. Один килограмм в сушеном виде принимают по 30 рублей. Самый дорогой вид — березовые почки. В этом году за них платили 450 рублей. В июле-августе в магазины, приемозаготовительные пункты райпо можно сдать мать-и-мачеху, подорожник, иван-чай, полевой хвощ, пустырник, тысячелистник. Наши луга и овраги богаты таким многотравьем, что деньги, как говорится, растут под ногами.

УЧАТ В ШКОЛЕ

В Яндобинской средней общеобразовательной школе Аликовского района, как и во многих школах республики, в июне работает пришкольный оздоровительный лагерь. По словам директора Альберта Кондратьева, ребят из 12 деревень привозят на школьных автобусах. Школьники отдыхают, принимают участие в различных мероприятиях и собирают лекарственные травы. Несколько лет назад ребят вывозили на сбор трав даже группами. Заработанные деньги направляли на удешевление питания, ремонт школы.

16-летняя Аня собирает травы вместе с родителями и сестрой уже лет пять. Это ее первый опыт самостоятельного заработка. Знает, что крапиву нужно собирать до выхода семян, иван-чай — до цветения. Одежда должна быть плотной, чтобы защититься от укусов комаров и других насекомых. Но главное — это терпение. Без него на поляне делать нечего.

— Мы собираем крапиву, мать-и-мачеху, василек, пижму, сушим их в сарае, — рассказала школьница. — Одноклассники одобряют, но сами заняты чем-то другим. А мне нравится. Работа на свежем воздухе. Лет десять назад об опыте сотрудничества школы и райпо рассказала участникам всероссийского форума потребительской кооперации, проходившего в Чувашии, педагог, заместитель директора школы Эльвира Афанасьева. Руководители потребсоюзов из других регионов тогда искренне заинтересовались пилотным проектом.

— Дети на практике узнавали названия растений, изучали их, что для меня, учителя биологии, было важно, — рассказала Эльвира Петровна. — У нас во всем двухэтажном здании в коридоре сушились травы. Стоял такой аромат! Потом ребята и сами собирали. Председатель совета Юрий Харитонов выступал на августовских педсоветах, агитировал педагогов. Нам всем было интересно.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Чувашской Республики: «Основные задачи, которые стоят в отрасли, — выполнение национальных приоритетов, развитие фермерства и кооперации, наращивание объемов производства основных видов сельхозпродукции, повышение их конкурентоспособности, обеспечение населения качественными продуктами питания и, конечно, развитие сельских территорий, повышение качества жизни на селе. Потребительская кооперация — один из эффективных механизмов реализации этих государственных задач».

Чтобы привлечь школьников к сбору лекарственных трав, Чувашпотребсоюз и Министерство образования ежегодно проводят республиканский конкурс по закупке лектехсырья среди школьников. Победителей награждают дипломами и денежными премиями.

Если вдруг во время отпуска или каникул вы решили заняться сбором трав, запомните несложные правила. Цветы и соцветия собирают в сухую ясную погоду в начале цветения. Корни, корневища — осенью после созревания плодов или ранней весной. Нельзя вырывать растения с корнями, собирать их вблизи дорог. Сушат лекарственное сырье в тени в хорошо проветриваемом помещении, постоянно перемешивая. Подробнее о закупочных ценах и правилах сбора можно узнать в приемозаготовительных пунктах и магазинах райпо.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Аликовское райпо вот уже много лет является одним из лидеров заготовительной деятельности в Чувашпотребсоюзе и Центросоюзе России. Приемозаготовительный комплекс в Ефремкасах с пунктом приема молока, лабораторией, охладителями, складом лекарственного сырья не раз посещали и журналисты местных СМИ, и коллеги-кооператоры из других регионов. И отмечали, что огромную роль в успехах райпо играет вовлеченность самого руководителя. Председатель совета райпо Юрий Харитонов сам начинал карьеру с должности заготовителя и знает отрасль изнутри. Несмотря на большую конкуренцию, многие сдатчики сотрудничают с райпо как с надежным партнером.

Алина Герасимова из Ефремкасов, Калерия Александрова из деревни Коракши держат по одной корове. Летом каждый день сдают в райпо по 10-18 литров молока. С учетом нынешней закупочной цены в 17 рублей в месяц выходит до 9 тысяч дополнительного дохода. Хорошим подспорьем для владельцев ЛПХ стала субсидия из республиканского бюджета на содержание коров.

Потребительская кооперация — это единый комплекс заготовки, переработки и реализации продукции. Собранные у населения овощи идут на переработку в кафе и другие организации общественного питания, на плодокомбинатах из них делают овощные консервы. Молоко сдают переработчикам молока. Причем многие молокозаводы предпочитают закупать молоко из крупных фермерских хозяйств, а не «разнокалиберное» молоко с личных подворий. Мясо отправляется на производство полуфабрикатов, колбасной продукции на Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза.

— В 2020 году кооперативными организациями закуплено сельхозпродукции и сырья на 1,1 млрд рублей, — прокомментировал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. — Закуплено 1,6 тыс. тонн мяса, 29 тыс. тонн молока, 587 тонн картофеля, 1,8 тыс. тонн овощей, 5,9 тыс. тонн хлебопродуктов, 46 тонн лекарственного сырья, 887 тонн макулатуры. Сельскому населению за сданную сельхозпродукцию мы выплатили около 650 млн рублей. Работая на селе, кооперация старается максимально удовлетворить запросы сельчан, чтобы повысить уровень качества жизни в малых селах и деревнях.

Надежда Петрова