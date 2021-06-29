Лидия Веденеева: Вакцинированный человек сегодня защищен от всех штаммов вируса, что пришли в Россию

На этот раз собеседником «Тёмной студии» газеты стала главный врач Второй городской больницы Минздрава Чувашии Лидия Веденеева. Говорили же, конечно, о вакцинации от коронавируса. Перед началом полезной во всех отношениях беседы ударили по рукам – неудобных вопросов по этой теме не существует, а, значит, говорим обо всем. Лидия Владимировна сразу сообщила, что в вакцинации нет никаких тайн, это не какое-то чудо или сверхъестественный процесс. Мы поняли, что сегодня из прививки сделали некий культ, а это всего лишь медицинский процесс, который спасает наши жизни и жизни наших близких и родных. Но давайте обо всем по порядку…

— Скажите, пожалуйста, что вы говорите близким людям, какие вы подбираете слова, чтобы убедить, что вакцинироваться надо?

— Вопрос очень личный, с одной стороны. Члены моей семьи вакцинировались в декабре прошлого года. Это были самые первые партии вакцины. Я, как главный врач, врач-специалист, работала в «красной зоне» и тогда мы с этой инфекцией столкнулись впервые, не все про нее знали, были высоки страхи. Я не буду скрывать, что был реальный страх за свою жизнь. И чтобы жизнь моих детей протекала хорошо, мой муж был первым в нашей семье, кто пошел на вакцинацию. Мы посмотрели, что вакцина работает, и на его примере сделали вакцину всем членам семьи.

— Как он перенес вакцинирование?

— Абсолютно нормально. Вакцина, а их три на сегодняшний день в республике, и ни одна из них никого не заражает вирусом. В этой вакцине есть частицы информационного материала, которые дают организму понятие о структуре вируса, прежде всего об S-белке, который содержится в шипах. Механизм всех трех вакцин очень прост: реципиент, вакцинируемый, научается вырабатывать специальные антитела, которые препятствуют прилипанию вируса к клеткам и, следовательно, не происходит массивного инфицирования и не развивается болезнь.

Что мы сегодня видим? При проведении эпидрасследования у нас есть вакцинированные люди, у которых определяются положительные ПЦР-мазки, то есть, как будто в них есть вирус. Но ведь они не заболевают, они здоровы, и таким образом мы достигаем ту самую цель вакцинации. Вакцинированный человек сегодня защищен от всех штаммов вируса, что пришли в Россию.

— Вы сказали, что находились в «красной зоне». Вы постоянно работаете в этих костюмах, я их называю химзащитой, а как вы жару переносите?

— Сегодня медицинские работники, те, кого поставила страна в «красные зоны», работают в режиме собственной эпидбезопасности. Наши медики сегодня защищены — это комбинезоны, очки, респираторы, двойные перчатки и высокие бахилы. Наша кожа не дышит, мы внутри этих скафандров сегодня оказываем помощь нашим пациентам. И, к сожалению, мы видим, что число пациентов в ковидных госпиталях прирастает. А когда идет эпидзаболеваемость, нам надо поскорее успеть защитить наших граждан.

— А вот сами пациенты, которых вам привозят, вы их спрашиваете, почему они не сделали прививку?

— На выходе. Я спрашиваю это всегда у тех, кто выздоровел: «Пойдешь на прививку?» Отвечают: «А когда можно?»

— Они бежать готовы…

— Да, они готовы бежать. Перенести еще раз такую пневмонию, то есть пережить состояние кислородного дефицита никто не хочет. Поэтому после перенесенной тяжелой инфекции пациенты ждут, когда же можно вакцинироваться.

— А есть определенные сроки после выздоровления, когда можно делать вакцинацию?

— Нужно соблюсти примерно полугодовой интервал. Все зависит от тяжести перенесенного заболевания, от уровня анализов, с которыми пациент у нас вышел. Четыре-шесть месяцев и можно будет ставить новую защиту — делать прививку.

— Даже если ПЦР-тест не определил COVID-19, все равно нужно идти и делать прививку через полгода?

— Медики верифицируют диагнозы, и у перенесенных ковид-инфекцию пациентов она может быть подтверждена вирусовыделением, а может быть не подтверждена. Но профилактировать следующее осложнение от короновируса мы должны.

— Говорят, что вирус молодеет. Это правда?

— Мы отмечаем это в клинике. Заболевают с осложнениями лица более молодого возраста по сравнению с предыдущими подъемами. Если в первую волну мы наблюдали кашляющих пациентов преимущественно пожилого возраста, то в настоящее время в наших госпиталях пациенты, которым 45-50 лет. Вчера мы выписали 19-го молодого человека.

— Будет ли снижаться ограничение на вакцинацию «до 18 лет»?

— Мы будем ориентироваться на нормативные документы, хотя тенденция к этому идет. Сейчас мир серьезно задумывается о том, что необходимо вакцинировать и защищать беременных женщин. Понятно, что молодые девушки должны быть готовы к беременности в тех условиях, которые сегодня жизнь предлагает. Если мы живем в ковидное время, то, готовясь к беременности, надо заранее сделать прививку. Сегодняшние дети — это крупные, дородные, красивые люди. Возможно, придут документы, и мы начнем вакцинировать детей, например с 14 лет. Но пока мы работаем со взрослой частью населения.

Чтобы было общее понимание, мне хочется сказать элементарные вещи, тогда нам легче будет понимать, что происходит. Чтобы эпидемия развивалась, а заболеваемость росла нужны, по большому счету, три составляющие. Первое — источник инфекции, а это сегодня, к сожалению, больные люди, которые беспрепятственно нарушают свои внутренние кодексы. Они выходят на улицу, ходят в магазины, ездят с нами в лифте, в том числе и без масок. Второе — пути передачи. Вирус передается воздушно-капельным путем. Третье — восприимчивый к заболеванию человек. Победить эпидемию можно с помощью борьбы на всех этих трех звеньях цепи: больной должен быть изолирован и лечиться, пути передачи инфекции должны быть минимизированы через дистанцию и маски, а организм необходимо защитить путем вакцинации, чтобы не заболеть, чтобы антитела отбивали от клеток этот вирус. Если нас, привитых, будет 80%, вирус просто погибнет в среде.

Сейчас мы отмечаем положительный ажиотаж, люди направились в поликлиники. Спасибо СМИ! Мы делаем нашу работу доступной. Кабинеты вакцинации, стационарные пункты работают с восьми утра до восьми вечера. Запишитесь на прививку, позвоните в регистратуру и узнайте, когда людей меньше. Еще лучше если мы будем работать с организациями. Сейчас наши бригады выезжают в трудовые коллективы на заводы, на фабрики…

— Очень много различных слухов, связанных с вакцинированием. Давайте попробуем в них разобраться. Может, вы опровергнете их, может, согласитесь…

— Очень часто люди апеллируют к недостоверным источникам информации. Поэтому если есть вопросы, их можно обсудить со своим лечащим врачом, можно позвонить на наши телефоны для получения комментария, на наших сайтах есть подробные памятки, материалы, с которыми можно ознакомиться самостоятельно и получить информацию из достоверных источников научного мира. Ни в одной из вакцин не присутствует живой вирус, мы специально тела вакциной не заражаем, никакого чипирования. Чувашия сделала почти 150 тысяч инъекций вакцин против коронавируса. Каждый вакцинированный наблюдается, и ни у одного из них нет тяжелой пневмонии. Сейчас в ковид-госпитале есть один привитый пациент с небольшой пневмонией. Но при этом заболевание переносится легко. У пациента нет потребности в кислородотерапии. Анализы очень быстро пришли в норму. Если все мы будем привиты, у нас не будет потребности открывать новые койки в стационарах.

— А как работают QR-коды и паспорта вакцинированных?

— Когда мы в прививочном кабинете или на посту вакцинации выполняем инъекции, мы вводим эту информацию в федеральный регистр вакцинированных. Эту информацию получают Единая система идентификации и портал Госуслуг, с которого присылают уведомление о том, что вы сделали вакцинацию. После второй прививки на Госуслугах создается уже Паспорт вакцинированного, где как раз и будет сформирован QR-код, который сегодня позволит посещать рестораны, летать по России, а возможно скоро и по миру. Если у вакцинированного на Госуслугах забиты данные о заграничном паспорте, то он имеет паспорт и на английском языке.

— Давайте поговорим об ограничениях при вакцинации. Можно ли вакцинироваться аллергичным людям?

— Когда человек приходит на вакцинацию, он должен понимать, что он в этот момент здоров. У него не болит зуб, нет раны, нигде ничего не гноится. Перед вакцинацией идет обязательный осмотр у врача. Терапевт смотрит, измеряет давление, температуру. Пациент с температурой выше 37 не будет допущен к вакцинации. И сегодня мы отсеиваем людей, делаем инъекцию не всем, кто приходит к нам. То, что касается аллергии, в противопоказаниях стоят только тяжелые аллергические реакции. То есть если пациент скажет, что на укус пчелы он потерял сознание и его увезла скорая помощь, то в день вакцинации мы ему откажем.

— Но аллергики все равно должны готовиться к вакцинации, те, у кого все протекает в легкой форме?

— Ответственность за вакцинацию возьмет на себя врач, с которым работает желающий вакцинироваться. Он посмотрит вашу историю, посмотрит заболевание, посмотрит где, чем и когда вы лечились. У нас есть пациенты с сопутствующими заболеваниями: с онкологическими, с тяжелым сахарным диабетом, на искусственных почках. По согласованию с лечащими врачами, комиссионно, мы выносим решение о том, вакцинировать или нет.

Удивительное дело иммунология! Сказать, что мы сегодня все знаем, будет неправдой. Конечно, у всех у нас еще много вопросов. Люди пожилого возраста, с сопутствующими заболеваниями переносят вакцинацию очень комфортно, легко. В то время как молодые тяжело. Кто-то температурит. Это ожидаемая реакция и доктора знают, что появятся неприятные ощущения. Потому что Спутник V, например, это вакцина, которая на векторе аденовируса заносит материал. Аденовирус известный для нас агент, он вызывает в норме ОРЗ, поэтому минимальная температурная реакция, чувство ломоты, дискомфорт, ощущение, что хочется заболеть или сонливость — нормальная ожидаемая реакция. Она легко купируется таблеткой парацетамола.

— Что можно сказать тем, у кого проблемы с сердцем и почками?

— Опять же, если пациент лечится у своего терапевта, то он вместе с лечащим доктором, который знает всю его историю, все особенности его реагирования, принимают решение о том, выполняют они вакцинацию или нет. Но сегодня надо сделать выбор в пользу вакцинации, однозначно. Пациентов с сердечными заболеваниями, с ожирением, сахарным диабетом сегодня надо защитить быстрее, потому что ковид эти заболевания утяжеляет.

— К врачу надо идти не для того, чтобы убедиться в своих опасениях, а чтобы эти преграды убрать…

— Конечно. Вот живет человек в комплексе своих заболеваний… Именно вакцина не позволит к ним прибавить коронавирус. Если этот огромный риск убрать, то можно рассчитывать на более долгую жизнь. Она требует от нас критического отношения к себе. Наша задача поддерживать себя в хорошей физической форме.

— Сегодня существуют три вакцины, все они разные, но можно ли выделить одну, как лучшую? Какую выбирают медики?

— Все три вакцины на сегодняшний день, безусловно, достойны. Особой популярностью пользуется Спутник V. Претензий и вопросов к этой вакцине у нас просто нет. Вторая вакцина — Эпиваккорона, синтетическая вакцина. Пептидные аналоги S-белка вируса кодируют информацию. Вырабатываются антитела, вирус не приклеивается, не может вызвать серьезную агрессию, серьезная болезнь не развивается. Третья вакцина — КовиВак, где содержится деактивированный вирус, с полным генным набором, без консервантов. Он вводится в организм, и тело получает информацию о полном наборе антигенов этого вируса. Вакцина переносится хорошо. Повторюсь, все три вакцины достойны. Просто Спутник V дает чуть более широкую линию защиты, потому что в двух разных компонентах мы даем телу разную информацию об этом вирусе, о разных частях S-белка шипа коронавируса. Выбор остается за каждым.

— Не секрет, что многие относятся к вакцинации в целом с подозрением. На ваш взгляд, можно ли изменить эту ситуацию?

— Наша задача донести до людей настоящие знания, избавить от страхов. Тело — восприимчивый организм, оно должно быть защищено. Лучше, чем вакцинация, защиты сегодня не придумано. Я как врач, в 1995 году пришла в общую медицину и застала финальные эпидемии гриппа. Когда и студенты ходили по адресам, и у одного врача было до 100-120 вызовов. Потом пришла вакцина и последствия вакцинирования для нас были шоком. Мы видели подъем заболеваемости, но такого наплыва больных уже не было. Вакцинация помогала ликвидировать эпидвспышечную заболеваемость гриппом. Мы, доктора, видим эффективность этой работы.

— После того, как человек сделал прививку, каких ограничений он должен придерживаться?

— После инъекции нужно себя поберечь, немножко побаловать. Даже если вы себя хорошо чувствуете, в этот день не надо идти на тренировки, позволять себе чрезмерных физических нагрузок. Не рекомендуется купание в открытых водоемах. Душ можно, но изолировав место, куда сделана инъекция. В рекомендациях прописано — не злоупотребляем алкоголем.

— А загорать можно?

— Не надо. В этот день не надо, а дальше вы смотрите на самочувствие. Кстати, наши первые вакцинированные называли инъекцию прививкой бодрости: мол, сделал ее и жить хочется, дышать можно, страх пропадает. Но все равно не надо искать приключений.

— По цифрам: какой процент привитых мы должны достичь в республике?

— Для того чтобы коллективный иммунитет сработал, у нас должно быть защищено не менее 60% населения. Если стоят 10 человек и шесть из них защищены, то остальных инфекции для собственного развития найти будет очень трудно. Вирус, который остался на поверхности где-то в магазине, например, через две недели однозначно погибает, а если он попадает в организм, то продолжает размножаться и поражает новые цели.

— Вопрос от нашего читателя: как вести себя после болезни? Врачи выписывают препарат против избыточного свертывания крови. Всем ли его надо принимать или только тем, у кого есть риск образования тромбов?

— Все препараты, все назначения мы всегда обсуждаем со своим лечащим врачом. Врач в стационаре готовил выписку, он знает вашу историю и написал рекомендации. Эти рекомендации надо обязательно выполнять, особенно тем, кто пролечился в стационарах, у кого были осложнения. Поэтому препараты, которые будут разжижать кровь, мы продолжаем принимать в обязательном порядке. В поликлиниках, на фоне выздоровления, мы контролируем уровень свертывающей системы, и лечащий врач примет решение, как долго нужно эти препараты принимать. Не секрет, что коронавирусная инфекция только у 20% населения вызывает тяжелые формы, а 80% заболевших болеют легко. Может быть поэтому у народа складывается впечатление, что у нас все четко и хорошо. Но 1 июля должна стартовать углубленная диспансеризация граждан, перенесших ковид. Страна увидит и тех людей, кто перенес ковид, и тех, кому понадобится дополнительно медицинский контроль.

— После прививки можно ли принимать препараты от сахарного диабета, если ранее он их принимал по врачебным показаниям?

— Обязательно. У Карлоса Кастанеды фраза была такая: остановка на пути — это смерть. Все процессы, в том числе и в теле, текут динамично. Сегодня повыше, завтра пониже. Вопрос возник потому, что внутри ковидных стационаров мы не даем таблетированные препараты, чтобы телу было легче справляться. Все пациенты с сахарным диабетом в стационарах переводятся на инсулинотерапию. Бояться этого не надо, это явление временное. То есть пока мы боремся с осложнением вируса, мы помогаем телу подконтрольно с помощью инсулина. Так легче любому организму справиться с сахарным «пожаром». Как только он выпишется домой, будет принимать свои препараты и контролировать дома уровень сахара.

— Выходит, что вакцинация не меняет образ жизни…

— Абсолютно верно. Например, между тем, что ты сегодня сделал прививку и въехал бампером в соседнюю машину, нет никакой связи. Ты сделал прививку и так же продолжаешь контролировать все события своей жизни: вовремя выключаешь суп на плите, кофе пьешь ровно столько, как и всегда. Повод — у меня прививка от ковид — не сработает. Самоконтроль со всеми функциями остается. Те, кто привит, наверное, им сейчас смешно меня слушать. Ничего не меняется, все то же самое. Все как было, так оно и осталось. Просто ты вырабатываешь поствакцинальный иммунитет. Ты защищен от ковида и это дает тебе силы.

— Как подготовить себя к вакцинации?

— Каждый делает свой выбор. Внутри себя он проговаривает: «Я вакцинируюсь, забочусь о себе и о тех близких, с кем я живу. Я должен жить для них, с ними, вместе». Мы, доктора, говорим: «Ты здоров, ты измерил свою температуру, у тебя нигде ничего не болит. Ты записался на вакцинацию, пришел к нам — сделай прививку». Больше никакой специальной подготовки нет.

Еще раз хочу попросить, если у вас есть какая-то ранка на мизинчике ноги, про которую доктор может даже не спросить, то не надо делать вакцинацию в этот день. Если где-то есть воспаление, если под коронкой где-то болит зуб, о чем мы тоже можем не догадаться при первом контакте, надо об этом сказать. Если воспаление есть, на прививку мы в этот день не идем. На фоне ровного состояния здоровья — смело направляемся в прививочный кабинет. Стройся на прививку, я прививки не боюсь. Все нормально.

— А мобильные бригады, которые стоят возле торговых центров, — там тоже так же? Там тоже спрашивают, проверяют давление? Форма такая же?

— В этих прививочных пунктах выполняется весь стандарт вакцинации. Даже на рынке или в машине скорой помощи. Там точно так же работает доктор, который посмотрит пациента сверху донизу, анамнестически проговорит, что у пациента есть, чем он болеет, чем страдает. И сделают, как надо. Пациент, наверное, тоже заинтересован в своем состоянии и у него нет желания обмануть доктора, что-то скрыть.

— Одно дело, когда человек идет к вам по прописке в больницу, а другое — когда врачи приходят к людям, и там в любом случае будет нагрузка на докторов. А ответственность перед пациентами — всегда ответственность…

— Вы знаете, мы с вами из темы вакцинации сделали какое-то экстрасобытие. Мы ведь вакцинируем очень много, мы делаем прививки от столбняка, коклюша, кори, краснухи. А деткам мы делаем прививки от всех детских инфекций. И с этой вакцинацией против коронавирусной инфекции ситуация абсолютно такая же. Ты здоров, ты в себе уверен, ты пришел и получил вакцину. Разрешение терапевта получил и получил эту вакцинацию. Ничего сверхъестественного здесь нет. Это элементарная ситуация, и почему она кого-то пугает, медикам не очень понятно.

— Вначале мы все мечтали об этой прививке, все ее очень ждали, и вот она появилась, но некоторые засомневались. Хотя в этом нет ничего особенного. Через какое-то время, просматривая это интервью, будем думать — слава богу, проскочили. К слову, вы как-то упоминали, что при вакцинации нужно соблюдать организационные моменты. Но ведь в реальной жизни так часто не бывает: кто-то приходит по записи, а кто-то приходит наобум — почитал новости, надумал провакцинироваться, пришел. И очередь на вакцинацию выстраивается как в 90-е годы за колбасой.

— Не могу сказать, что это к сожалению. Это к нашей радости. Мы всегда подстроимся, организуемся. Такого вала мы не ожидали, но лучше пусть приходят. Но опять же, лучше приходить в соответствии с какими-то временными рамками. Если ты пришел, как это бывает, пнув дверь со словами: «Вот он я, и сделайте мне укол прямо здесь и сейчас». Подожди немножко. Раз уж решился — немного подожди, ты же без записи. Не надо заводить очередь, не надо ругаться на тех, кто записался. У них преимущественное право. И это будет чисто по-человечески.

Раз вы уж упомянули про запись: сегодня организации Чувашии дружно и с пользой работают, и если кому-то по месту работы удобнее прийти в какую-то поликлинику, которая рядом, ну запишитесь туда все вместе. Или поговорите с докторами, пошлите одного гонца и скажите: «Послушайте, у нас в конторе пятнадцать человек, хотим прийти все вместе». Вам дадут этот зеленый коридор, и приходите все вместе, прививайтесь за раз. Мы же в режиме открытой коммуникации живем. Мы готовы к любой удобной схеме. И каждая поликлиника вам скажет в зависимости от своих особенностей. У кого-то вечером посвободнее, у кого-то с утра. Мы в воскресенье даже работаем. Мы ждем вас в воскресные дни. У вас летом пикники, а мы в своих медицинских кабинетах вас ждем, когда же вы придете на вакцинацию. Можно заранее записаться, в том числе и на воскресенье. Вы придете — будет мало людей.

— Вы упоминали как-то, что еще в 1995 году пришли в большую медицину и со многими хорошо общаетесь. Вы для себя подметили за прошедший год, что-то поменялось?

— С гордостью могу сказать, что тот вызов, который бросило нам время, по крайней мере, наша вторая городская больница, все мои врачи, коллеги нашей скорой помощи, наши городские больницы, мы все остались на местах. Никто не сбежал, никто не бросил, никто не струсил. Все, как на фронт. На первичные приемы, на вызовы до полуночи. И нашим молодым коллегам здесь огромное спасибо, они прошли боевое крещение и на таком достойном уровне показали себя!

При этом огромный образовательный контент нам всем приходится сейчас осваивать ввиду того, что это новая инфекция. И новый для нас раздел работы. Это особые формы работы, когда мы меняем свои кабинеты, закрываем двери, маршрутизируем пациентов по поликлинике. Эти маршруты по поликлиникам нужны, чтобы не смешивать потоки больных и здоровых. Кому-то не нравится, что врач теперь сидит в отдельном каком-то корпусе и принимает через дверь с улицы. Да, мы сделали это обдуманно и специально, для того чтобы те, кто сегодня потенциально заражен коронавирусной инфекцией, не смешивался с потоками тех, кто с той же гипертонией или с тем же диабетом.

И хочу сказать, что лицам, которые имеют хронические заболевания, и они еще не успели привиться, не надо посещать места массового скопления. Не надо ходить в наши поликлиники без повода. Вызовите врача на дом. Мы выпишем все необходимые лекарства, чтобы заболеваемости не дать поднять голову.

Но самая действенная помощь будет, если мы все вместе разумно, всей страной, всем нашим городом будем действовать на все три этапа процесса. Больной изолирован дома, и мы знаем, где он. Пути передачи инфекции мы закрыли масками, спреями, перчатками. Мы не касаемся друг друга в режиме инфекционного обмена. Те, кто может заболеть, должны быть привиты и защищены. И тогда при совокупности этих мер мы, конечно, получим результат — чтобы ковид нас не победил, и мы были здоровы и счастливы.

Фото Максима Васильева

Публикуется в рамках проекта «Здоровые люди», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии