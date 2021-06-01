ОЛЕГ МАТЫЦИН

министр спорта Российской Федерации

«Сейчас мы анализируем опыт прошлых лет в нашем футболе, фигурном катании, хоккее и многих других видах спорта. Когда раньше возникали какие-то трудности в развитии, наступал кризис, всегда создавались экспериментальные сборные команды. Идею представителей легкой атлетики Чувашской Республики создать в регионе экспериментальные сборные команды страны, в частности, в среднем беге и спортивной ходьбе, в целом я поддерживаю. Мы проработаем это предложение с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики. Нужно опираться в работе на школы, которые уже существуют, а чувашская школа легкой атлетики приносит результаты на протяжении многих лет».