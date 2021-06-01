На радиотелевизионной передающей станции «Цивильск» заменили удерживающие тросы

Как сообщают в филиале РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Чувашской Республики», работы по плановой замене оттяжек телемачты, обеспечивающих устойчивость и вертикальность сооружения, шли с октября 2020 года. А до этого было проведено техническое обследование металлоконструкций, определившее степень их изношенности. Ведь и мачта, и сама станция работают более тридцати лет — в эксплуатацию они были введены в 1990 году.

«Телевизионная мачта в поселке Опытный — не только самое высокое антенно-мачтовое сооружение республики, но и одна из десяти высочайших телемачт России», — рассказал главный инженер филиала Александр Гриценко.

Телемачта представляет собой 354-метровую прямоугольную металлоконструкцию, ширина которой практически одинакова на самой нижней и самой верхней отметках. В отличие от телебашен, устойчивость которых задается пирамидальной формой самого сооружения, равновесие и вертикальность телемачт обеспечивают дополнительные элементы — оттяжки. По словам Александра Гриценко, на телемачте в поселке Опытный эти металлические тросы, крепящиеся по каждой стороне АМС, располагаются по четырем направлениям в шесть ярусов. Общая длина тросов составляет 6800 м, а их суммарный вес — 86 тонн.

«Практически все работы по техническому обслуживанию телемачты прошли без отключений трансляции и не доставили неудобств телезрителям», — уточнил Гриценко. Он также добавил, что в 2018 году в рамках программы внедрения цифрового эфирного телевидения был укреплен фундамент телемачты и проведены гидроизоляционные работы.

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