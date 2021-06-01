ЕГЭ: Как подать апелляцию, если не согласен с результатом?

Во время сдачи экзамена выпускники нередко волнуются, поэтому не исключены случайные ошибки. Что-то может ускользнуть и от внимания проверяющего. Разъясняем, что делать в случае, если вы на сто процентов уверены в своих знаниях и категорически не согласны с результатом ОГЭ или ЕГЭ.

Если, получив результат, вы заметили, что правильный ответ вам не засчитан, стоит сразу обратиться к учителю. Педагог поможет разобраться, действительно ли ваши ответы верны и их по какой-то причине не засчитали. В таком случае смело подавайте апелляцию.

Отметим, что нынче, как и в прошлом году, это можно сделать дистанционно. Для начала в течение двух дней после получения результата нужно подойти в школу и написать заявление, что вы не согласны с отметкой. Не забудьте взять с собой паспорт, а в заявлении указать свой телефон. А пока вы ждете звонка, сотрудники школы по специально выделенному каналу связи, исключающему утечку информации, отправят ваши документы в Конфликтную комиссию Чувашской Республики, где вашу работу оперативно перепроверят.

Если выяснится, что ваш правильный ответ действительно не был засчитан, тогда результат повысится на несколько баллов. Если же вы оказались не правы, итоговые баллы оставят без изменений. Но если при перепроверке обнаружатся новые ошибки, которые при изначальной проверке были упущены, тогда результат могут уменьшить. В любом случае вас обо всем уведомят.

Если вы все-таки не согласны с итоговой отметкой, вас пригласят на заседание конфликтной комиссии в Республиканский центр новых образовательных технологий. Напомним, сопровождающие вас родители, педагоги или законные представители тоже должны иметь паспорта и, конечно же, маски. Кстати, именно для того, чтобы соблюсти все санитарные правила, в аудиторию на заседание пригласят только вас и одного из ваших представителей — родителя или педагога.

Кстати, заявление о несогласии с результатами ЕГЭ или ОГЭ необязательно подавать дистанционно через школу, его можно сразу привезти в конфликтную комиссию, которая находится в здании Школы олимпийского резерва по адресу: г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 3.