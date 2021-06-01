Троих школьников удалили с ЕГЭ и ОГЭ за шпаргалку и сотовые телефоны

Экзамены по собственному выбору

На этой неделе выпускники школ республики сдали первые единые экзамены по географии, химии и литературе. Правда, для некоторых прощающихся со школой учеников экзаменационная кампания началась еще 25 мая.

Как уже сообщала «СЧ», одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, могли выбрать более легкий вариант выпускных испытаний, так называемый ГВЭ-аттестат. В Чувашии упрощенный экзамен по русскому языку решили сдавать 325 человек, по математике — 329. В целом же по стране такую форму итоговой аттестации выбрали 8,5% выпускников, около 68 тысяч человек.

Затем пришла очередь основного ЕГЭ. Химию по выбору в Чувашии сдавали 882 человека, литературу — 245, географию — 153. Результат экзаменуемые узнают примерно через полторы недели. Но один выпускник ЕГЭ уже точно не сдал — юношу из сельской школы удалили с экзамена по химии за использование сотового телефона. Такая же участь постигла двух девятиклассников, сдававших ОГЭ: юношу удалили из аудитории опять же за сотовый телефон, девушку — за шпаргалку, которую она, никого особо не стесняясь, разложила на столе, рядом с экзаменационными бланками.

Смогут ли эти двое нарушителей пересдать экзамен, сейчас решает государственная экзаменационная комиссия. А вот для одиннадцатиклассника пересдача ЕГЭ по химии возможна только в следующем году.