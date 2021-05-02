С начала года телефонные мошенники «увели» у 800 чебоксарцев 70 млн рублей

К примеру, 8 мая в отдел полиции № 1 УМВД России по Чебоксарам обратился 34-летний горожанин. Он поверил незнакомцам, которые сообщили ему об оформленном на его имя кредите. А затем попросили получить новые займы, якобы для того, чтобы установить «недобросовестных банковских работников».

Действуя их указаниям, мужчина набрал кредиты в пяти банках на сумму почти 2,5 миллиона рублей. Деньги он переводил в течение трех дней через банкомат, сделав более 150 переводов.

Казалось бы, преступные схемы мошенников всем давно известны, однако потерпевших меньше не становится, сожалеют полицейские. В связи с этим в нынешнем марте в отделе уголовного розыска УМВД России по Чебоксарам создано отделение по раскрытию бесконтактных хищений. С учетом роста it-преступлений нагрузка у нового подразделения максимальная. Но сотрудники полиции рассчитывают, что жители нашей республики станут бдительнее при использовании интернета и мобильных телефонов.