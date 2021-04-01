Правила безопасности при пользовании погребом

Ежегодно в стране гибнут люди в самом, казалось бы, безопасном месте: в погребе с картофелем и другими овощами. Убийца — газ без цвета и запаха. Газ тяжелый, он скапливается внизу и выветривается долго, а действует быстро.

Несколько лет назад в республике погибли отец с сыном в погребе дачного дома. Они открыли погреб с картофелем, чтобы проветрить его, и, не почувствовав запаха, спустились вниз. Спасти их не удалось.

Поэтому в майские каникулы, когда большинство людей соберется наводить порядок в погребах, им нужно быть предельно острожными. И хорошо знать правила безопасности, которые стоит соблюдать. Прежде чем спуститься в погреб, стоит его открыть для проветривания не менее чем на 3-4 часа. Затем взять ведро, поместить туда горящую свечку и опустить на веревке вниз. Если свечка погаснет — кислорода там нет, поэтому нужно подождать еще.

Наш читатель чебоксарец Игорь Семенов пользуется оригинальным способом проветривания подвала в загородном доме. Он спускает туда шланг работающего пылесоса, что ускоряет процесс удаления ядовитых газов, которые образуются при хранении овощей, начинающих портиться к лету.

Но даже после того, как вы решили, что помещение стало безопасным, спускаться в него без страховки не следует. Один человек должен остаться снаружи и разговаривать с тем, кто внизу, чтобы вовремя понять, что с ним не все в порядке. Лучше всего перед спуском обвязаться веревкой, другой ее конец должен быть наверху у страхующего. Тогда можно будет подать сигнал об опасности, и у людей, оставшихся наверху, будет возможность оказать помощь пострадавшему.

При появлении первых признаков отравления ядовитыми газами надо немедленно выбраться наверх. Врач по медицинской профилактике Республиканского центра общественного здоровья Елена Егорова перечисляет их: легкая слабость, тошнота, шум в ушах. Доктор уверяет, что сознание можно потерять очень быстро, поэтому медлить и прислушиваться, не показалось ли вам это, не стоит.

Кроме того, нужно помнить об очень опасном заболевании, которым можно заразиться, убирая дачный домик — это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая более известна как мышиная лихорадка. Только за два зимних месяца этого года в России зарегистрирован 151 случай ГЛПС, причем на наш Приволжский федеральный округ приходится почти 90% заболевших. Пострадали от вируса, который переносят мыши-полевки, в основном охотники и рыбаки. Но с наступлением дачного сезона начинают болеть горожане, приехавшие за город на свои участки. Поэтому убираться на даче нужно в перчатках и плотной медицинской маске, которые потом аккуратно снять и сразу же уничтожить. А при первых признаках заболевания гриппом (мышиная лихорадка обычно имеет те же симптомы) вызвать врача.

Симптомы ГЛПС: повышение температуры до 40 градусов, лихорадка длится в течение 5-7 дней, боль в суставах и мышцах, тошнота, рвота, ухудшение зрения, сильная головная боль, возможно кровотечение из носа.

СОВЕТ «СЧ»

Первая помощь при отравлении ядовитыми газами до приезда «скорой»:

вынести пострадавшего на свежий воздух;

расстегнуть верхние пуговицы рубашки, ослабить брючный ремень;

если пострадавший без сознания, нужно немедленно провести закрытый массаж сердца с искусственным дыханием до прихода его в сознание.

Фото: Погреб должен быть не только удобным, но и безопасным, и поэтому вентиляция в нем — это жизненная необходимость.