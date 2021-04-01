ГАЛИНА ИВАНОВА

главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России

«Около 23 санаториев страны уже активно проводят реабилитацию людей, переболевших ковидом. Это учреждения Башкортостана, Чувашии, Московской области, Северо-Западного федерального округа… Но надо понимать, что на такое долечивание не может поехать человек с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции. Санатории принимают пациентов, у которых небольшие остаточные явления, чтобы закрепить результаты проведенной реабилитации. В целом она необходима 70% пациентов, выписанных из ковидных госпиталей. Сейчас международные рекомендации говорят о том, что восстанавливать только дыхательную функцию нужно не меньше 12 недель…»