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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ГАЛИНА ИВАНОВА
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России

«Около 23 санаториев страны уже активно проводят реабилитацию людей, переболевших ковидом. Это учреждения Башкортостана, Чувашии, Московской области, Северо-Западного федерального округа… Но надо понимать, что на такое долечивание не может поехать человек с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции. Санатории принимают пациентов, у которых небольшие остаточные явления, чтобы закрепить результаты проведенной реабилитации. В целом она необходима 70% пациентов, выписанных из ковидных госпиталей. Сейчас международные рекомендации говорят о том, что восстанавливать только дыхательную функцию нужно не меньше 12 недель…»

Опубликовано: 22 апреля 2021 г.


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