Родителям компенсируют половину стоимости путевок в детские лагеря

С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

«Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперёд закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным», — подчеркнул он.

Ранее с соответствующим обращением к главе государства обратилась «Единая Россия». Партия предлагала распространить кэшбек на путевки в детские лагеря и включить их в число пострадавших от пандемии отраслей. Это решение позволит оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – смягчить нагрузку на семейный бюджет, отмечали единоросы.

Добавим, в этом году летние оздоровительные лагеря Чувашии смогут принять более 9 тысяч детей. Средняя стоимость путевки на 21 день обойдется в 17,5 тыс. рублей.