Кто такой Манту, и зачем нужна его реакция

Весной обостряются самые разные заболевания. Это нормально: идет смена сезонов, организм ослаблен. И обследования также лучше проводить весной: легче выявить хронические болезни и те, что еще только на ранних стадиях. Туберкулез — одна из таких болячек, которая довольно долго может протекать скрыто. Особенно опасна она у детей.

Прививка БЦЖ

Не потому, что не лечится, а потому, что взрослый три-шесть месяцев в изоляции проведет хоть и с трудом, но без видимых последствий для психики. А детям без мамы и папы в боксе жить так долго очень сложно, даже если мама без перерывов будет с ним говорить по телефону.

Однако именно детей обследовать на наличие этого заболевания бывает крайне сложно. Мамы нередко устраивают истерики, не желая делать реакцию Манту. Они почему-то видят в ней посягательство на здоровье ребенка и вначале пишут отказы от обследования, а потом возмущаются, что малыша «не пускают в детский сад».

Попробуем вместе с главным врачом Республиканского противотуберкулезного диспансера Жанной Еленкиной разобраться в мифах, которые сложились вокруг туберкулеза, тем более, что и повод для этого есть. В республике проводится акция «Белая ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

СПРАВКА «СЧ» БЦЖ — единственная в мире противотуберкулезная вакцина. Названа она по первым буквам имен открывших ее ученых. Bacillus Calmette — Guérin (BCG) — Бацилла Кальметта и Герена (БЦЖ).

В первые 72 часа своей жизни новорожденный должен получить свою первую прививку. И это БЦЖ. Малыша колоть жалко, но без нее он не защищен, может получить порцию микобактерий и погибнуть от тяжелейшей болезни. Туберкулез — это инфекция, от которой защититься иначе невозможно. Любой выход в людное место может оказаться фатальным просто потому, что им болеют не только бомжи и прочие асоциальные жители страны: микобактерии не разбираются в социальном статусе людей.

Итак, в вакцину БЦЖ входят живые, но сильно ослабленные микобактерии крупного рогатого скота. Их в дозе, которую вводят ребенку, очень мало. Так мало, что вызвать болезнь они не могут, однако натренировать иммунитет у них сил хватит.

Доктор по фамилии Манту

Ребенок подрастает, и «тренировочное действие» вакцины ослабевает. Правда, не у всех — кто-то из детей, встречаясь с микобактериями «подзаряжает» свою иммунную систему, а у кого-то ответная реакция на возбудителя туберкулеза снижается до нуля. Чтобы это выяснить, делают реакцию Манту. В кожу ребенка вводят туберкулин и смотрят, есть реакция или нет. Если ее нет, то надо делать БЦЖ еще раз, ее делают в семь лет детям, которым уже была сделана первая вакцина БЦЖ.

Однако случается, что реакция слишком бурная, тогда ребенка надо обследовать. И вот тут в ход идут отговорки, что ребенок, мол, слишком аллергичный, поэтому такая реакция, и не надо никаких обследований. А многие мамы просто пишут отказ от пробы Манту.

Вначале расскажем, что такое туберкулин. Это не вакцина, он не содержит живых или убитых микобактерий туберкулеза и не вызывает выработку специфических антител в организме ребенка. В нем находятся продукты их жизнедеятельности, «обломки» микробной клетки и часть среды, на которой росли микобактерии туберкулеза. Заразиться от туберкулина ничем нельзя. Если в организме нет микобактерий, то даже у аллергика реакция будет нулевой. Если микобактерии есть, то реакция будет слишком бурной.

Но если мама до истерики боится делать пробу Манту, то сейчас есть варианты обойтись без нее. Первый — это Диаскинтест. Второй — это сдать кровь «на туберкулез». Но не абы какой, а тот, что входит в рекомендации ВОЗ: это квантифероновый тест и T-SPOT. Кровь сдают из вены, к сожалению, он стоит не слишком дешево, и ОМС его не оплачивает: делаем анализ за свой счет.

СПРАВКА «СЧ» Противопоказания к проведению пробы Манту: • Любое хроническое заболевание, но только в фазе обострения.

• Кожная сыпь.

• Аллергическая реакция на что-либо.

• Бронхиальная астма.

• Карантин в детском учреждении (в яслях, в саду и т.п.).

• Ребенок прививался в течение последнего месяца.

Да, чуть не забыли, с чего начали: Манту — это французский доктор. Именно Шарль Манту в 1908 году предложил применять туберкулин внутрикожно с диагностической целью.

Зачем делать флюорографию?

В 15 лет ребенку необходимо сделать первую флюорографию грудной клетки. При этом фтизиатры смотрят не только легкие, они могут выявить и патологию внутренних органов грудной клетки. Доза, которой боятся родители, мизерна, без осложнений такое исследование можно делать на современном цифровом оборудовании до 20 раз в течение месяца. При этом иногда выявляются совершенно неожиданные вещи: так, у одного подростка обнаружили неразвитое легкое, а парень собирался в армию.

Но обычно у здоровых подростков выявляют искривление позвоночника, остаточные явления перенесенных пневмоний. Редко, но встречаются очаговые тени, характерные для начальных стадий туберкулеза, онкологических заболеваний, увеличение лимфатических узлов средостения. И тут уже надо срочно обследоваться, чтобы успеть выявить и вылечить заболевание, которое еще не проявило себя симптомами.

Почему подросткам непременно надо делать снимки грудной клетки? Они быстро растут, организм испытывает гормональные нагрузки, и именно в этом возрасте иммунная система перестраивается. А что бывает во время перестройки, ни одному взрослому человеку объяснять не надо.

Что делать, если реакция Манту положительная

Вначале успокоиться и не паниковать. Никто не будет сходу назначать ребенку антибиотики. Сначала надо пройти обследование, выяснить, на самом ли деле это «дебют» туберкулеза. А если все же туберкулез, то каких органов: реакция Манту выявляет его не только в легких, но и в почках, костях, брюшине — далее по списку, потому что микобактерии могут осесть в любой части тела, кроме волос и ногтей. Именно поэтому не надо отказываться от обследования, даже если жалоб на самочувствие нет.

Если наличие инфекции подтвердилось, то это тоже еще не повод пить препараты. Рекомендации фтизиатров сейчас сильно изменились, они отличаются от тех, что были еще десять лет назад. Ребенка могут отправить в санаторий, где он будет спать, есть и учиться. Если он маленький, то поедет туда с мамой. Но если доктор сочтет необходимым лечение в стационаре, то тут придется купить малышу хороший смартфон, чтобы в любое время быть с ним на связи. С ребенком можно будет встречаться на улице, если он не успел приобрести открытую форму туберкулеза легких, при которой в воздух выделяется опасная для окружающих инфекция.

Фото rptd.med.cap.ru

Надо знать, что в половине случаев туберкулез у детей протекает бессимптомно. Поэтому массовое обследование на туберкулезную инфекцию, в том числе при поступлении детей в детские сады и школы, проводится ежегодно. А у детей, которым не делали БЦЖ — дважды в год.