В России продолжается перепись малого бизнеса

Завтра истекает первый срок представления анкет, установленный для участников переписи малого бизнеса. В обязательном порядке они должны рассказать о себе в рамках сплошного наблюдения. Те, кто по каким-либо причинам не успел этого сделать до 1 апреля, должен уложиться в срок до 1 мая, направив заполненную анкету через Единый портал госуслуг.

Первая перепись малого и среднего бизнеса проходила в России в 2011 году. Тогда по итогам деятельности за 2010 год в Чувашии отчиталось более 12 тысяч средних, малых и микропредприятий и 39,6 тысячи индивидуальных предпринимателей. В 2016 году в обследовании приняли участие более 15 тысяч юридических лиц и 27,6 тысячи индивидуальных предпринимателей, — привела цифры руководитель Чувашстата Эльвира Максимова.

— Эльвира Геннадьевна, но ведь малый бизнес регулярно отчитывается и в налоговую службу, и в статистику. Зачем вводить дополнительные отчеты в виде переписи?

— Хоть информация и есть в различных административных источниках, но они не охватывают всего спектра сведений о деятельности малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Только раз в пять лет Росстат обследует малый бизнес в сплошном режиме, а в остальные годы – выборочно. Порядок проведения выборочного наблюдения установлен федеральным Правительством. Малые предприятия обследуются на выборочной основе ежеквартально, микропредприятия и индивидуальные предприниматели – ежегодно. Для каждого вида деятельности существует отдельная выборка. Данные по сплошному обследованию позволяют получить сведения в разрезе муниципалитетов.

По итогам за 2019 год в сфере малого бизнеса Чувашии печется каждая пятая буханка хлеба, шьется каждая вторая куртка, производится 24% молока, 34% минеральных и питьевых вод и 78% обуви. Субъекты малого предпринимательства являются основными производителями рыбы, лесоматериалов, окон, лакокрасочных материалов, постельного белья, мебели, книг.

— Малый бизнес опасается лишний раз привлекать к себе внимание, чтобы не усложнить свою и без того непростую деятельность…

— При обработке данные обезличиваются. Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной участниками сплошного наблюдения, исключается передача сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации. Всем пользователям, в том числе руководителям муниципального и регионального уровней, информация, полученная в ходе сплошного наблюдения, будет доступна исключительно в обобщенном виде. То есть без результатов деятельности конкретного малого предприятия или индивидуального предпринимателя, а также с учетом требований закона о защите персональных данных.

Если должностные лица, а также лица, которые в силу своего служебного положения или рода осуществляемой деятельности имея доступ к содержащимся в формах федерального статистического наблюдения данным допустили их утрату, незаконное разглашение или распространение, либо фальсифицировали их, они несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с российским законодательством.

— Иногда предприниматели приводят такой аргумент: «Зачем отвечать на вопросы, если к лучшему ничего не меняется? Какая мне польза от участия в сплошном наблюдении?»

— Для разработки мер государственной поддержки бизнеса нужна точная информация со стороны респондентов.

Вот яркий пример. Весна прошлого года, пандемия. Правительство России утверждает перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и предлагает пакет антикризисных мер. Поддержка оценивается в несколько триллионов рублей. В первую очередь, она распространяется на субъекты МСП. Их учетная цифра была бы гораздо меньше и не отражала реальной картины, если бы малый бизнес обследовался только выборочно, если бы предприниматели в массе своей игнорировали участие в «пятилетних» переписях.

— А сколько, предположительно, респондентов ожидается в нынешнем году?

— Планируем обследовать свыше 13 тысяч малых предприятий и более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей.