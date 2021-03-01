Ветерана войны навестили «газовики»-мошенники

После вмешательства прокуратуры Московского района Чебоксар восстановлены права ветерана Великой Отечественной войны, пострадавшего от «газовиков».

В нынешнем январе в квартиру 95-летнего ветерана под предлогом проверки работы газового оборудования пришли мужчины, представившиеся работниками газовой службы, и убедили его, что необходимо заменить имеющиеся газовые кран и шланг. За проведенные работы «специалисты» получили от пенсионера денежную сумму в явно завышенном размере.

Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами выехали на дом к ветерану и выявили факт утечки газа на месте установленного оборудования.

Было возбуждено два уголовных дела — одно по факту мошенничества, другое в связи с оказанием услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Ведь от утечки газа мог пострадать не только ветеран, но и другие люди, проживающие в многоквартирном доме.

Ветерану после вмешательства прокуратуры установлено качественное газовое оборудование, а уплаченные незнамо кому деньги возращены хозяину в полном объеме.