Деловой форум «Женщины и бизнес — 2021» прошел в Чебоксарах

Большой сбор представительниц слабого пола Чувашии, выполняющих работу отнюдь не для слабаков, состоялся сразу вслед за женским праздником.

Многофункциональный зал Чувашского театра оперы и балета буквально цвел от изысканных туалетов леди с приставкой «бизнес». В напряженные свои будни одеваются они, конечно, проще и скромнее, но тут уж, как говорится, сам повод велел.

А повод для форума есть, и солидный, ибо вклад женщин-предпринимателей в общий бизнес-котел республики становится все весомей. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии, из 5,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе в 2020 году, более 2 тыс., или 40% — женщины. В нынешнем году эта доля выросла до 43%. Основные сферы женского бизнеса — торговля, общественное питание, услуги. А в последнее время растет количество женщин, владеющих производственными компаниями, все чаще они вторгаются в сферу цифровизации.

Глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя собравшихся, отметил, что доля женщин в общей численности руководителей еще выше. «Они берут на себя бремя ответственности, ведения дела, организации процесса, — подчеркнул он. — Все больше становится самозанятых, где доля женщин свыше 34%. Появилось новое направление — социальное предпринимательство, которое ведут в основном женщины. Все это в совокупности создает доброе пространство».

Олег Николаев вручил Благодарность и часы индивидуальному предпринимателю Надежде Афанасьевой. А Екатерина Шашкова удостоилась Благодарственного письма от депутата Госдумы РФ Алены Аршиновой.

Участников форума также приветствовали депутаты Госдумы Николай Малов, Леонид Черкесов.

А глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков приветствие прислал по видеосвязи. Выступил также вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

В деловой части программы прошли своеобразные мастер-классы успешных бизнесвумен из Москвы. Тема выступления директора ООО «ЦАО-КОНСАЛТИНГ» Елены Беликовой звучала красноречиво — «Где найти себя женщине?» в контексте креатива, бизнеса, инноваций. А член общественной палаты при Минспорта России Анна Лаврова презентовала первый российский дизайн-квартал как направление креативной индустрии.

Следом состоялась креативная сессия по теме «Женская инициатива в развитии Чувашской Республики». Ее модератором выступила руководитель центра коучинга, эксперт совета по оценке управленческих компетенций при Главе республики Надежда Белова. Речь шла о том, что необходимо для сплочения предпринимательского сообщества. Отмечалось, что женское предпринимательство постепенно набирает силу, становится современным управленческим и организационным трендом, способствует росту экономики региона. Форум деловых женщин при поддержке Минэкономразвития, Союза женщин Чувашии, республиканского Гарантийного фонда — это отличная площадка для бизнес-кооперации, переговоров, коммуникаций.

Подводя итоги сессии, вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева выразила надежду, что форум станет постоянной площадкой для такого общения. «В следующий раз мы лучше подготовимся к нему с точки зрения повестки. И нам захочется перенять многое из столичного опыта».

Фото Максима Васильева

Женский бизнес в республике стал значимым сегментом предпринимательства, он способствует росту экономики региона, подчеркнул Олег Николаев.