С первого марта вступили в силу новые правила обработки персональных данных граждан

В федеральный закон о персональных данных 30 декабря 2020 года были внесены изменения. И теперь не допускается получение согласия граждан на их распространение «по умолчанию», обязательно нужно специальное согласие. При заполнении такого соглашения человек сам будет решать, какую личную информацию — фамилию и имя, адрес, телефон — можно использовать публично, а какую нет. Раньше он давал согласие на обработку своих персональных данных, просто поставив галочку рядом с пунктом «разрешаю». Кроме того, теперь операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей. Также закон обязывает всех лиц, осуществлявших обработку данных гражданина, представить доказательства законности их последующего распространения или другой обработки, если такие данные оказались в открытом доступе по причине правонарушения или обстоятельств непреодолимой силы.