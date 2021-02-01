21 февраля в Яльчиках пройдет охотничий биатлон

21 февраля в охотничьем хозяйстве «АКАР» села Лащ-Таяба пройдут командные соревнования по охотничьему биатлону. В них примут участие 15 команд из районов республики, а также городов Чебоксары, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Йошкар-Ола.

Биатлон проходит в виде командного и личного первенства. Соревнования приближены к реальной охоте в лесу зимой. Участники первого забега стартуют без собак, участники остальных забегов обязательно с собаками, которых передают по эстафете перед огневым рубежом. Для успешного прохождения дистанции необходимо не только быстро бегать на охотничьих лыжах, но и уметь вести прицельный огонь из охотничьего оружия после физической нагрузки.