Эксперт: «Наказания участникам протестных акций в РФ и США несопоставимы»

Не имеет смысла даже сравнивать последствия, которые возможны для участников протестных акций в России по делу блогера Алексея Навального и участников протестных акций по итогам выборов президента США, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
«Если в России даже в самом жестком виде эти последствия для простых участников, не совершивших уголовных преступлений, не превысят максимум тридцати суток ареста, то в США людям грозят реальные сроки тюремного заключения до 10 — 20 лет. В этом смысле это очень избирательная история, и те, кто говорит, чтобы сейчас отпустили Алексея Навального, например, Джо Байден, пусть прежде разберутся со своими политическими заключенными, а потом уже будут давать советы, как быть другим», — рассказал Олег Бондаренко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
5 Responses
У нас есть своя — Конституция РФ и давайте её соблюдать все вместе, а не «кивать» США. Мирное поведение граждан и хулиганское поведение связанное с погромами и т.п. НАДО БЫ ОТЛИЧАТЬ.
Также важно учитывать цвет кожи протестующих. Если в США протестуют афро-африканцы и громят все подрят это все в рамках КОНСТИТУЦИИ. А если белые собрались в одном месте больше трех человек без разрешения шерифа то извольте на нары и на долго
Коментаторы! Вы, что были в США? поменьше смотрите российскую пропаганду.
Если на прилавках будет недорогая продукция,достойная заработная плата,пенсии,вот над чем нужно работать правительству республики,а то каждый день перестановки,назначения,совещания
А почему-бы Им не посмотреть на растущие как грибы цены,посетить ,а то до выборов далеко,можно и расслабиться