Овчинка — воровство электричества — выделки не стоит

«Дорогая получилась поездка, — говорит начальник управления безопасности филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» Игорь Вотяков. — Сколько пришлось выложить за ремонт разбитого автомобиля, не знаем, а восстановление поврежденной электролинии обошлось нам в 47 тыс. рублей, родственники горе-водителя добровольно возместили ущерб».

Почем беспечность?

О том случае в Шемуршинском районе, когда паренек на иномарке тети, удирая от инспекторов ГИБДД, не справился с управлением и врезался в трехстоечную опору электролинии, наша газета уже рассказывала. Тогда еще шло разбирательство, теперь точка поставлена и стоимость «поездки с ветерком» известна.

К сожалению, подобных примеров, когда беспечность граждан становится причиной повреждения воздушных ЛЭП, немало — в прошлом году зарегистрировано полтора десятка случаев. Похожее ДТП приключилось и в Чебоксарском районе. Его виновником оказался тоже молодой человек, который на «Жигулях» наехал на опору линии электропередачи. Да так врезался, что бетонный столб сломался. Парень оказался на больничной койке. К счастью, травмы были нетяжелые. Собственных накоплений у него тоже не оказалось, за замену сломанной опоры пришлось раскошелиться родителям.

В Аликовском районе опора электролинии «помешала» проезду зерноуборочного комбайна. Техника крупногабаритная — задела опору, которая хотя и не упала, но сломалась. А комбайнер уехал с места происшествия. Ну комбайны по деревням нескончаемым потоком не ездят, установить виновника труда не составило. Он тоже добровольно возместил ущерб — порядка 13 тыс. рублей.

Разумеется, опоры ЛЭП никто умышленно не таранит. Всему виной — невнимательность водителей, что, правда, ответственности с них не снимает. Беспечность порой дорого обходится — не только в плане расходов на восстановление поврежденных ВЛ. В том же шемуршинском случае бесшабашность молодого человека две деревни на несколько часов оставила без электричества. Плюс к этому невнимательные водители рискуют собственными жизнями и несут угрозу окружающим. Линии под напряжением, а с электричеством, как известно, шутки плохи.

Впрочем, головной боли энергетикам добавляют не только беспечные водители. В прошлом году зарегистрировано два случая — в Цивильском и Ядринском районах, когда воздушные линии электропередачи повредили при рубке деревьев. Мужики не рассчитали траекторию их падения — уронили на ЛЭП.

Потому сотрудники «Чувашэнерго» и предупреждают: все работы в охранных зонах линий электропередачи (для ВЛ 0,4 кВ они составляют по 2 м по обе стороны линии, а для ВЛ 6-10 кВ — по 10 м) необходимо согласовать с сетевой компанией. И за расчистку охранных зон ЛЭП от деревьев и кустарников ответственность несут тоже энергетики. Впрочем, если даже мешающее или несущее угрозу окружающим дерево стоит вне охранной зоны воздушной линии, его рубку должны осуществлять не абы кто, ответственное дело нужно поручать опытным профессионалам — чтобы беды избежать.

Халява не пройдет

В вышеперечисленных случаях у виновников повреждения электролиний злого умысла, безусловно, не было. Но нередки случаи, когда граждане посягают на товарно-материальные ценности на объектах энергокомпании. И речь идет уже о преступлениях — преднамеренном повреждении электролиний и оборудования распределительных сетей. В 2020 году зарегистрировано два подобных преступления. Правда, хотя и говорят энергетики, что в деревнях все знают, кто на что горазд, тем не менее полиция пока не установила злоумышленников.

В одном случае в Яльчикском районе неустановленные лица похитили шкаф интеллектуального учета электроэнергии. Старенький, кому и для чего он мог понадобиться — неведомо. Заменить его пришлось на новый, так что нечистым на руку людям, если, конечно, органы правопорядка все-таки выявят их, придется возместить ущерб по полной. Ворам, поставившим под угрозу надежность обеспечения потребителей природным газом в Чебоксарском районе, прощения тоже не будет. Они спилили опору и похитили алюминиевый провод нескольких пролетов действующей ЛЭП, которая питает газораспределительную станцию и станцию защиты газопровода. Какой бедой могла обернуться такая охота за цветметом, догадаться нетрудно. Благо обошлось без последствий.

Не становится меньше и желающих незаконно сэкономить на электричестве. Во время пандемии коронавируса любители халявы вдруг подумали, что смогут воспользоваться ситуацией и «тиснуть» киловатты мимо счетчика. Но в арсенале энергетиков сегодня находится достаточно средств и способов, позволяющих выводить на чистую воду недобросовестных граждан.

Работа непростая — разные бывают потребители. К примеру, в Алатырском районе заподозрили одного в нечистоплотности — удивительно мало сжигает киловаттов. Чтобы снять подозрения, решили воспользоваться высоковольтным прибором коммерческого учета электроэнергии, который устанавливается на опоре ЛЭП и позволяет снимать показания дистанционно. Подозрения оправдались — реальный расход киловаттов оказался в разы больше, чем показывал собственный счетчик потребителя.

Но история имеет продолжение: через две недели энергетики перестали видеть дистанционные показания. Проверка показала, что ВПКУ поврежден, вышел из строя. Постороннее вмешательство налицо: кто-то ночью орудовал, наверное, длинным шестом и сорвал подводящий провод. Следов, конечно, не оставил — полиции придется попотеть. Но энергетики уверены, что заинтересован в порче прибора был только тот самый потребитель — больше некому. «Мы это точно так не оставим, — категоричен Игорь Вотяков, — раньше мы его уже ловили на хищении электричества — привлекли к ответственности за срыв антимагнитной пломбы на приборе учета. Но он обжаловал то решение, утверждает, что магнит на его счетчик установили посторонние, неизвестные ему люди, судится с нами. Дело все равно доведем до конца».

Так было и с потребителем в пригороде Чебоксар — деревне Чандрово. Он построил коттедж, два года отапливал его электричеством, но заключить договор с энергосбытом не удосужился. Так и пользовался бесплатными киловаттами, пока энергетики не пресекли халяву. Тоже судился, но Фемида встала на сторону энергокомпании и присудила недобросовестному потребителю 136 тыс. рублей к возмещению. «И что, оно того стоило? — вопрошает начальник управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала Вячеслав Порфирьев. — За технологическое присоединение 15 кВт мощности ему нужно было заплатить всего лишь 550 рублей. Теперь же помимо возмещения крупного ущерба придется заплатить еще и серьезный штраф…»

Не платите за бесплатное

Всего же, по его словам, в 2020 году выявлено 162 факта бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии — ненамного меньше, чем в позапрошлом году. А вот объем потребленной такими незаконными способами электроэнергии сократился существенно — порядка 800 тыс. кВт/ч. В этом в энергокомпании видят результат начавшейся в 2019 году масштабной работы по внедрению цифровых технологий. В рамках Программы развития интеллектуального учета электроэнергии филиалом «Чувашэнерго» в республике уже установлено порядка 27 тыс. «умных» счетчиков. В этом году парк приборов учета пополнят еще около 40 тыс. счетчиков с интеллектуальной начинкой.

— Эти приборы позволяют получать сведения о потреблении электроэнергии дистанционно, защищают от неумышленного или намеренного искажения показаний. Исключая безучетное потребление, способствуют снижению коммерческих потерь, — отметил Вячеслав Порфирьев. — Законодательством определено внедрение «умных» приборов, во-первых, по мере выхода из строя и поломки старых, во-вторых, по истечении межповерочного интервала, в течение которого изготовитель счетчика гарантирует его точную работу.

Приобретение и замена счетчиков для потребителя отныне бесплатны — расходы на себя берут энергокомпании, в нашем случае — «Чувашэнерго». И не нужно идти на поводу тех компаний, которые бабушкам и дедушкам предлагают услуги по замене счетчиков или их выносу из дома на улицу. Вешают лапшу на уши: мол, работают с «Чувашэнерго», пугают, что сетевая организация все равно заставит поменять прибор.

По сути — чистой воды мошенничество: люди платят за навязываемые услуги 8-9 тыс. рублей, тратятся на то, что по закону полагается бесплатно. Не верьте предложениям о таких платных услугах. Дойдет очередь, и на опоре ЛЭП перед вашим домом «Чувашэнерго» установит интеллектуальный прибор учета электроэнергии — абсолютно бесплатно.