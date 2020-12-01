Новые здания и колбаса в кустах. История республики на страницах «СЧ»

30 лет назад

13 декабря 1990 года

В центральных новостях часто появляются сюжеты о выброшенных на свалку продуктах. Это колбаса, мясные туши, банки консервов. Случается такое и в Чувашии.

«Например, в лесу на границе Ядринского и Красночетайского районов невесть откуда появилась колбаса. Знали бы владельцы неотоваренных талонов, где искать — такси бы наняли. Да поздно уже. Эту колбасу теперь не только есть, даже нюхать противно. Надеемся, соответствующие органы разберутся, кто предпочел кормить диких зверей и по какой причине.

Л. Алексеева».

40 лет назад

9 декабря 1980 года

Началось комплексное монументально-декоративное оформление проспекта 9-й Пятилетки в Чебоксарах. Корреспондент А. Белов побеседовал с авторами проекта Н. Ведерниковым, А. Куладжи и Е. Меньшиковым.

«Предполагается художественно оформить основные элементы архитектурного ансамбля проспекта. Главные работы будут выполнены при строительстве общественно-торгового центра новоюжного жилого массива, куда войдут Дворец культуры, универмаг, универсам, Дом быта и крытый рынок. Пока же создается триптих панно на торцах трех девятиэтажных крупнопанельных домов, два из которых уже смонтированы. <…>

В триптихе панно я (художник Николай Ведерников. — Прим.ред.) использовал легенду о древе жизни, которая существует, наверное, у всех народов. <…> Идея художественного оформления панелей вызвала у нас особый интерес потому, что она предполагала использование цветных цементных растворов. Экономически они очень выгодны, так как сырьем для них могут служить отходы промышленного производства нашего комбината (Чебоксарского домостроительного. — Прим. ред.), а их устойчивость к окружающей среде весьма продолжительна».

На снимке: художник Н. Ведерников и архитектор А. Куладжи на строительной площадке. Фото В. Шемарова

30 лет назад

12 декабря 1990 года

Давно ждали новочебоксарцы открытия нового кинотеатра. Старый кинотеатр «Заря», служивший горожанам более 25 лет, обветшал и не справлялся с нагрузкой. И вот в городе появился настоящий дворец.

«Уже в ходе строительства типовой проект по просьбе исполкома горсовета и горожан был переделан на внушительное архитектурное сооружение. Правда, для этого пришлось вложить дополнительно более трехсот тысяч рублей. Но зато залы кинотеатра, фойе, где установлены игровые компьютеры, выглядят впечатляюще — все сверкает, радует глаз. Неплохо потрудились здесь рабочие четвертого стройтреста и специализированного управления отделочных работ, использовав декоративную штукатурку, деревянные панели, мозаику. Двухзальный кинотеатр сможет принимать восемьсот зрителей одновременно. <…>

А что ожидает «Зарю»? Старый кинотеатр, наконец, тоже дождался своего звездного часа — здесь будет проведена коренная реконструкция.

Л. Кузьмин, соб. корр. «Советской Чувашии».

Фото Б. Иванова

25 лет назад

9 декабря 1995 года

В столице республики открылась большая постоянно действующая ярмарка. Раньше на этом месте на окраине Лакреевского леса была свалка. Теперь же здесь построены дороги и просторная автостоянка, подведены коммуникации, возведены подсобные помещения.

«Для начала сюда с Центрального стадиона переведена барахолка, позже справит новоселье авторынок. <…> Одним из первых посетителей ярмарки стал мэр Чебоксар А.А. Игумнов. В сопровождении журналистов он прошелся вдоль прилавков, поговорил с продавцами. Последних, между прочим, в этот день было более чем достаточно. Складывалось впечатление, что стадионная барахолка всегда находилась на этом месте. Такое же скопление народа, такое же изобилие всевозможных товаров.

Н. Киселев».

На снимках: новая ярмарка. Мэр Чебоксар продолжает работать даже на празднике. Фото В. Романова