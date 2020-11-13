Конкурс будет всероссийским

На нем выберут лучший проект мемориала строителям оборонительных рубежей.

Российское военно-историческое общество объявило открытый всероссийский творческий конкурс на разработку лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей», посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей обороны на территории Чувашской Республики.

Задача конкурса, говорится на сайте РВИО, — увековечить трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей, женщин и подростков, которые в сложных погодных и бытовых условиях создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. В нашей стране достаточно много памятников военному подвигу, однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений в монументальных композициях не представлен.

С 15 ноября 2020 по 10 февраля 2021 года будет проводиться прием заявок и конкурсных проектов, и уже до 15 февраля экспертная комиссия подведет итоги конкурса. В Положении о конкурсе отмечено, что в проекте мемориала необходимо предусмотреть музейный комплекс, дорожную сеть с основными пешеходными связями, ландшафтное решение, с учетом новых и существующих зеленых насаждений, безбарьерную среду для маломобильных групп населения, архитектурно-художественную подсветку и другие элементы.

Участниками конкурса могут стать профессиональные архитекторы и скульпторы. Для этого им необходимо направить на адрес электронной почты организатора конкурсную заявку по форме, которую можно скачать на сайте Российского исторического общества.

ДОСЛОВНО

МИХАИЛ МЯГКОВ,

научный директор Российского военно-исторического общества, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук

«В нашей стране достаточно много памятников военному подвигу. Героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в достаточной мере в монументальных композициях. В Чувашии уже давно и последовательно изучают и хранят память о строителях рубежей обороны — в основном, женщин и подростков, которые в тяжелых условиях создавали линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. 2021 год в республике объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Поэтому проект по созданию мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашской Республике нами поддержан и включен в план работы Российского военно-исторического общества на 2021 год».