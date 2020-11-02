В больницах открывают новые «красные зоны»

А на новогодних корпоративах можно будет сэкономить.

80 коек для пациентов с COVID-19 развернуто в Батыревской центральной районной больнице. На базе Республиканского детского санатория «Лесная сказка» создан обсерватор с коечным фондом на 140 мест, дополнительно здесь могут быть развернуты еще 154 койки. В ближайшее время еще 145 коек для госпитализации пациентов с коронавирусом появятся в Канашской центральной районной больнице.

Эти цифры были озвучены на состоявшемся в минувшую пятницу заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции — как меры по усилению стационарной помощи и расширению коечного фонда для больных с диагнозом COVID-19. И одним лишь созданием новых «красных зон» в стационарах дело не ограничивается. Как сообщают в Минздраве республики, лечебные учреждения оперативно дооснащаются средствами индивидуальной защиты, аппаратами ИВЛ, концентраторами кислорода, лекарственными препаратами.

На фронте борьбы с коронавирусом есть и позитивные новости. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская констатировала, что благодаря введению дополнительных ограничений для людей старше 65 лет, удалось остановить рост заболеваемости среди этой возрастной группы. Она также отметила, что в ноябре среднереспубликанский показатель заболеваемости превышен в городах Чебоксары, Алатырь и Канашском районе. При этом больше половины всех случаев заболевания COVID-19 регистрируется среди жителей столицы республики.

На заседании Оперштаба обсудили и работу предприятий общепита в режиме ограничений. При этом Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул: к новогодним праздникам эти ограничения тоже относятся.

«Судя по ситуации, на Новый год лучше не готовиться. Чтобы всем было понятно, вчера мы приняли решение, что все массовые мероприятия отменяем, отменяем и подготовку к ним», — подчеркнул Олег Николаев. Впрочем, по мнению Главы республики, в таком ограничении есть и свои плюсы: «дополнительных трат зато не будет».