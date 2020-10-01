Ковер из Германии, медаль из Чехословакии. История республики на страницах «СЧ»

30 лет назад

26 октября 1990 года

В кинотеатре «Сеспель» был впервые показан цветной документальный фильм «Моление» (К?л?). Он был создан на Свердловской киностудии в серии «Народы и народности РСФСР».

«…Голубое небо. Цветущие яблони. И сразу в зал врываются неприятные звуки — визг пилы, удары топора. С грохотом на землю валится зеленое дерево. На черном поле выложен белый холщовый крест — знак беды. На такой тревожной ноте начинается фильм. <…> Судьба родной культуры, жизнь чувашского народа, теряющего свое самобытное лицо, исконную поэтическую душу — вот что встревожило создателей этой необычной киноленты. Нетрадиционно, по-новому заговорил экран, и зрительская душа не осталась равнодушной, тоже встревожилась. <…>

Режиссер фильма Владимир Заволжин добавил: «Давно мне не работалось с таким удовольствием, так легко, как над «Молением». В нем мы стремились раскрыть истинное лицо нации, ее подлинную душу. <…> Все, что снято, взято из подлинной народной жизни — и свадьба, и похороны, и все остальные обычаи, сопровождающие жизнь чувашей. Люди из сундуков вынимали старинные одежды, от души пели ныне забытые песни».

Ю. Кириллов».

На снимке: Пехиль — напутственное слово родителей новобрачным. Фото В. Романова.

60 лет назад

26 октября 1960 года

Колхозный садовод Георгий Васильевич Васильев работал в саду, когда посыльный из сельсовета передал ему, что его вызывают в райвоенкомат. По дороге в Кугеси он ломал голову — по какой надобности его вызывают, ведь ему уже под пятьдесят. В райвоенкомате его ожидал сюрприз.

«Дукельской памятной медалью награждает вас, офицер запаса, Чехословацкое правительство от имени президента, — военком крепко пожал его руку, вручил голубую коробочку и удостоверение. <…> На лицевой стороне медали — советский и чехословацкий солдаты с оружием в руках, а на обратной — те же солдаты, держась за руки, идут в ногу, как братья.

— И действительно, мы против общего врага сражались как братья, — вспоминает Георгий Васильевич. — Помню, как мы освобождали город Дукель. Там я спас одного чеха, но меня самого ранило… С тех пор прошло немало лет… Однако друзья, видать, не забыли. Видите, какой медалью обрадовали!

Н. Игнатьев, д. Икково

Чебоксарского района».

27 октября 1960 года

Все большую популярность среди чебоксарцев приобретают телевизоры. Читатель М. Ситников предлагает организовать пункты общественного просмотра телепрограмм.

«Опыт многих владельцев телевизоров в Чебоксарах показывает, что прием телевизионных программ г. Йошкар-Олы, а в некоторых случаях Казани и Горького вполне обеспечен. В ближайшее время должен вступить в строй и наш телецентр. Скоро телевизор войдет у нас в быт очень многих семей.

Нам кажется целесообразным организовать пункты общественных просмотров телевизионных программ. Это можно сделать в клубах, красных уголках, библиотеках, кинотеатрах, а также в общежитиях и учебных заведениях».

28 октября 1960 года

Шофер Порецкого дома-интерната Олег Пахомов, член добровольной народной дружины, возвращался осенней ночью домой. Возле магазина сельпо он услышал тупые удары.

«Дружинник заметил силуэт человека, тот ломом открывал железные ставни одного из окон. Увидев Пахомова, взломщик бросил лом и стал убегать. Олег догнал его.

— Идемте в милицию, — предложил дружинник.

Но тот не подчинился. Завязалась борьба. Преступник укусил Пахомову руку, вытащил нож и стал угрожать убийством. На помощь подоспел член народной дружины Игорь Быков, слесарь ремонтно-технической станции.

Преступника обезоружили. Им оказался В. Факеев. Скоро он предстанет перед судом.

И. Малов, капитан милиции».

50 лет назад

24 октября 1970 года

Межобластная школа подготовки младшего и среднего начальствующего состава Министерства внутренних дел Чувашской АССР инициировала социалистическое соревнование по достойной встрече XXIV съезда КПСС.

«На днях у инициаторов соревнования побывал генерал-майор Н.М. Буланов — заместитель начальника управления кадров МВД СССР. Он пожелал коллективу школы успехов в соревновании, подарил курсантам вытканный ковер, на котором изображен памятник В.И. Ленину в немецком городе Эйслебене.

— Недавно я побывал в Германской Демократической Республике, — сказал Николай Михайлович. — Посетил одну из школ вахмистров — младших полицейских. Там мне преподнесли этот ковер и просили передать его лучшей школе милиции нашей страны. Думаю, что не ошибусь, передавая подарок немецких друзей именно вам. Школа ваша совсем еще молодая, но зарекомендовала себя как крепкий, дружный коллектив, готовящий кадры в лучших традициях советской милиции».

Н. Пейков».

Фото Л. Соколова