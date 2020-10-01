В Доме Правительства прошла встреча ветеранов комсомола

«Это юность моя, дружба, вера, память моя — комсомол», — так немного перефразируя слова известной песни можно охарактеризовать тональность разговора на встрече Главы Чувашии Олега Николаева и ветеранов комсомольского движения республики. Прошла она накануне еще памятной для многих даты — 29 октября с 1918 по 1991 год отмечался день рождения комсомола СССР. А посвящена она была 100-летнему юбилею комсомольской организации Чувашской Республики — первый съезд состоялся 25 октября 1920 года.

Во встрече, которая проходила в формате круглого стола, бывшие секретари обкома ВЛКСМ, горкомов и райкомов республики, секретари комитетов ВЛКСМ заводов, предприятий, вузов с теплотой вспоминали о комсомольской жизни, восстанавливали события прошлых лет, говорили о больших и малых делах. Например, о том, как в республике появились Чебоксарская ГЭС, тракторный завод, «Химпром». Все они в свое время были объявлены всесоюзными стройками, и строить их приезжала молодежь со всех концов Советского Союза.

Правда, в силу известной ситуации встреча проходила в ограниченном составе — в ней участвовало всего полтора десятка комсомольских лидеров. Если обобщить сказанное каждым из них, то получится, что комсомол — это самый эмоциональный, чистый, яркий период работы, который зарядил большой энергетикой на всю жизнь. Он формировал не только политические взгляды, мировоззрение, но и воспитывал высокие нравственные качества — товарищество, взаимовыручку, ответственность за свое слово и дело. Слова «Раньше думай о Родине, а потом — о себе!» для комсомольцев звучали вовсе не высокопарно. Это было руководством к действию. Если надо поднимать целину — «едем мы, друзья, в дальние края!..» Нужны молодые здоровые руки на стройке — беремся за дело, необходимо помочь селянам убрать урожай — дружно копаем картошку…

ЦИФРЫ: 145458 человек объединяла к 1990 году Чувашская областная организация ВЛКСМ.

56,4% молодежи республики в возрасте 14-28 лет состояли

в рядах комсомола.

(По данным Чувашской энциклопедии)

Приводя известные слова Николая Островского, комсомольские лидеры отмечали: «Нам не стыдно за прожитые годы, у нас были ясные цели и ценности. Конечно, работали мы в сильно идеологизированном государстве, занимались прежде всего коммунистическим воспитанием молодежи, но работали не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, так как искренне верили в те идеи, которые в нас вкладывали (это потом нам сказали, что мы ошибались). Мы готовы были к поступкам, и мы их совершали. Возникла в городе проблема с подростками — мы создали оперативный отряд по работе с ними. Появился в Чебоксарах памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне, организовали Пост № 1 — тысячи школьников, студентов, комсомольцев боролись за то, чтобы встать около него. Кстати, многие затем выбрали для жизни военную стезю».

Ностальгируя о прошлом, ветераны комсомола не забывали и о дне сегодняшнем, говорили о том, что их волнует. А волнует многое — и то, что не хватает рабочих мест для молодых здоровых рук, и то, что все меньше молодежи остается в наших селах, и то, что она плохо знает нашу историю. «У нас есть опыт работы с молодежью, и есть еще силы и энергия, которые мы можем отдать работе с подрастающими поколениями. Когда мы учились в школе, к нам приходили ветераны войны, труда. Их рассказы проникали в наши души, на них мы росли. Сделайте нас «теми ветеранами», — обратились убеленные сединой комсомольцы к Главе республики. — Нам есть что рассказать, мы ведь не только очевидцы новейшей истории нашей страны, но и ее творцы. Мы могли бы приходить в школы, вузы, участвовать в различных круглых столах…»

Глава республики согласился, что опыт комсомола достоин того, чтобы его взять на вооружение: «Масштабные стройки, социальная сфера, проектная и образовательная деятельность, институты наставничества. Получается, как в поговорке про хорошо забытое старое, эти направления актуальны и сегодня, а значит, лучший опыт комсомольских организаций также может быть полезен».

Глава Чувашии ОЛЕГ НИКОЛАЕВ поздравил всех ветеранов комсомола республики со 100-летием со дня образования комсомольского движения в Чувашии: «За этой датой — целая эпоха, тысячи судеб, — отметил он. — Для многих комсомол стал школой жизни, патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, помогал развивать лидерские качества и умение реализовать себя в самых разных сферах. Борьба с голодом и неграмотностью, беспримерный воинский и трудовой подвиги в годы Великой Отечественной войны, Всесоюзные ударные комсомольские стройки: Химкомбинат, Чебоксарская ГЭС, Чебоксарский завод промышленных тракторов и объекты Нечерноземья, участие в освоении космоса и целины — все эти славные свершения чувашского комсомола вписаны в историю нашей республики. Уверен, что лучшие традиции комсомольцев — целеустремленность, энергию, активную гражданскую позицию, ответственность за судьбу Отечества — бережно сохранит и приумножит нынешняя молодежь, общественники и волонтеры. Я передаю самые добрые пожелания всем, кто прошел школу комсомола, кто был частью этой уникальной, не имеющей аналогов в мировой истории, общественной организации. От души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в том, что нет трудностей, которые нельзя преодолеть!»

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ, в прошлом секретарь комсомольской организации Чебоксарского тракторного завода:

«Комсомол — это вся моя жизнь. Почти 40 лет поработал с молодежью, был секретарем комсомольской организации школы, в армии, потом завода «Электроприбор», затем и тракторного. Молодые и здоровые, мы брались за любые дела, и все нам было по плечу. Мы построили пионерский лагерь «Алые паруса», Дворец культуры тракторного завода — то есть всю черновую работу выполнили комсомольцы тракторного завода. Все субботы и воскресенья мы проводили там. А потом, наработавшись, разводили костры, пели песни. Комсомольские. Это были удивительно интересные годы…»

ЕЛЕНА СУХОВА, в прошлом 1-й секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г. Чебоксары:

«Если Горький говорил, что всем лучшим в себе он обязан книгам, то я добавлю: «Всем лучшим в себе я обязана комсомолу». Он нас воспитал, научил нести ответственность за порученное дело, проявлять инициативу, организовывать и заинтересовывать молодежь.

Глубоко убеждена, что «похоронив» комсомол, мы потеряли многое. Ведь комсомольские лидеры отвечали за все — например, за учебу молодежи: проверяли посещаемость занятий, помогали учащимся готовить уроки, наладить дисциплину. И это приносило плоды. Ребята учились, становились настоящими профессионалами, патриотами своей страны, идейными лидерами молодежи. На мой взгляд, сегодня очень не хватает такой молодежной организации».

ГАЛИНА ТЕЛЕГИНА, в прошлом 1-й секретарь Шемуршинского РК ВЛКСМ:

«Комсомол — это школа общения, дружбы, работы с людьми. В комсомоле мы обрели огромное количество настоящих, бескорыстных друзей. И этой дружбе верны по сей день…»

ГАЛИНА СОЛОДЕНОВА, 1-й секретарь Цивильского райкома комсомола (1982-1987 годы):

«Мы люди того поколения — люди с очень активной жизненной позицией, люди неравнодушные. И это осталось с нами навсегда, до всего нам есть дело».