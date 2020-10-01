Состоялось первое заседание Общественного совета при Главе Чувашии

Он призван заменить собой институт советников при руководителе региона.

«В Общественном совете сейчас 25 членов. Это только начало формирования серьезного совещательного органа. Наша с вами задача направлена на наведение мостов между властью и обществом. Для этого нам важно активно работать всем вместе», — настроила коллег на продуктивную работу возглавившая совет Наталия Партасова.

Члены Общественного совета приняли регламент, сформировали пять комиссий: по экономическому развитию, ЖКХ, социальной политике и здравоохранению, по взаимодействию с органами местного самоуправления и политическими партиями, образованию и культуре. Но это не означает, что Общественный совет будет дублировать работу других структур.

«Общественный совет будет вырабатывать рекомендации для Главы Чувашской Республики. Тем самым мы полностью заменяем институт советников», — пояснил сам руководитель региона Олег Николаев. Задача совета — отслеживать, как выполняются принятые в республике проекты и программы, выступать экспертом при возникновении проблем в их реализации и получать обратную связь от жителей республики, чтобы выходить со своими предложениями, направленными на социально-экономическое развитие региона.

Формирование комиссий не обошлось без сюрпризов, хотя в основном их состав был предсказуем. В комиссию по экономическому развитию и комиссию по связям с органами местного самоуправления вошли руководители промышленных предприятий, профсоюзные деятели, юристы. Комиссию по социальной политике, здравоохранению и здоровому образу жизни ожидаемо возглавил главный врач БСМП Ильдар Абызов. В нее, кроме врача Елены Домановой, вошли руководитель республиканской федерации фитнес-аэробики Оксана Вербина и знаменитый спортсмен Валерий Лаптев. В комиссии по образованию председательствует ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров, ее члены: ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев, известный дирижер Морис Яклашкин, председатель республиканского Союза женщин Наталья Николаева.

А вот увидеть директора гимназии № 5 Инну Исаеву в комиссии по ЖКХ не ожидал, пожалуй, никто из присутствующих. Инна Владиславовна объяснила свое желание заняться, казалось бы, не свойственной ей темой тем, что руководителям школ постоянно приходится решать массу вопросов именно в сфере ЖКХ. Общаясь с родителями, она будет иметь полную картину того, как идут дела в этой отрасли. И выразила уверенность, что благодаря работе в совете сможет помочь не только коллегам, но и всем жителям республики.

После решения организационных вопросов участники заседания перешли к обсуждению празднования 20-летия Конституции Чувашии. Кроме прочего, общественники предложили приурочить к этому празднику общереспубликанский прием граждан. Олег Николаев с этим согласился: «Поддерживаю эту идею, что нужно провести общереспубликанский прием граждан. Он должен проходить повсеместно в один день».

В свою очередь, Глава Чувашии предложил Общественному совету поддержать проведение 30 ноября, в день годовщины принятия Конституции республики, фестиваля народов, проживающих в регионе. Этот фестиваль решено перенести с 4 ноября на более поздний срок в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Члены Общественного совета рассмотрели и другие вопросы.