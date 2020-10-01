Нет ничего святого: сосиски на Вечном огне

В Чебоксарах полицейские задержали молодого человека, возможно причастного к инциденту на Монументе Воинской Славы
В одной из социальных сетей было опубликовано видео, как неизвестные готовят еду на Вечном огне. Как сообщает МВД по Чувашской Республике, полицейские уже задержали 23-летнего чебоксарца, подозреваемого в совершении данного деяния.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материал проверки на основании постановления прокуратуры Калининского района города Чебоксары передан в СУ СК России по Чувашской Республике для принятия процессуального решения.
Региональный координатор партийного проекта «Историческая память» в Чувашии, ректор Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова Андрей Александров:
— Происшествие у Вечного огня – вопиющий случай, который у большинства людей, я уверен, не укладывается в голове. «Пикник» в Парке Победы – это оскорбление памяти миллионов советских солдат, воевавших за мирное небо над нашими головами. Это оскорбление памяти дедов и прадедов самого фигуранта, которые наверняка тоже защищали нашу Родину.
Член Президиума Регионального политсовета «Единой России», председатель регионального отделения Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы Геннадий Матвеев:
— Это просто кощунство и нежелание чувствовать себя членом общества, которое чтит память о погибших земляках. У хулигана, жарившего сосиски на Вечном огне, нет ничего святого. Только желание выделиться, совершить какой-то из ряда вон выходящий поступок.
Мне даже трудно подобрать слова, чтобы прокомментировать этот неприятный случай. Кто воспитывал человека, который готов плюнуть на наше святое?..