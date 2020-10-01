Нет ничего святого: сосиски на Вечном огне

В Чебоксарах полицейские задержали молодого человека, возможно причастного к инциденту на Монументе Воинской Славы

В одной из социальных сетей было опубликовано видео, как неизвестные готовят еду на Вечном огне. Как сообщает МВД по Чувашской Республике, полицейские уже задержали 23-летнего чебоксарца, подозреваемого в совершении данного деяния.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материал проверки на основании постановления прокуратуры Калининского района города Чебоксары передан в СУ СК России по Чувашской Республике для принятия процессуального решения.