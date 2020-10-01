В кафе и ресторанах проходят проверки соблюдения запрета на курение кальянов

В Чувашии после поручения Главы Чувашии Олега Николаева прошли рейды на предмет соблюдения требований законодательства по запрету курения кальянов в кафе, ресторанах и барах. О первых итогах проведенных проверок доложила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра образования и молодежной политики Алла Салаева в пятницу на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Активно проводятся рейды в городах республики: в Новочебоксарске уже проведено 18 проверок, в Канаше – 5, в Алатыре – 5. В районах республики в общей сложности проведено 10 проверок. По словам вице-премьера, муниципалитеты либо не заполнили отчетность, либо не проводили рейды или у них нет предприятий общепита, где есть кальяны.