Кости мамонта и учитель-питекантроп. История республики на страницах «СЧ»

20 лет назад

14 октября 2000 года

Учитель истории из Чувашии Владислав Волков вошел в пятерку лидеров всероссийского конкурса «Учитель года». 8 октября Волков провел урок-импровизацию на тему «От первобытности до цивилизации: человек и природа».

«Импровизация так импровизация, решил, видимо, Владислав Константинович и пригласил в качестве наглядного пособия… своего коллегу — учителя химии из Омска Олега Марфина. Омский учитель с удовольствием изобразил питекантропа. Эволюция происходила на глазах изумленных зрителей и жюри. К середине урока, если опираться на учение Чарльза Дарвина, наш прапредок уже научился рисовать и сделал довольно осмысленный рисунок. К концу, по замыслу Волкова, даже должен был задать вопрос. Но Олег Марфин настолько вошел в роль, что забыл это сделать. Однако и без этого Владислав Константинович стал лучшим учителем-импровизатором.

Д. Баранчаев».

90 лет назад

18 октября 1930 года

На железнодорожной ветке Тюрлема — Козловка произошло крушение поезда.

«По предварительным данным, причины крушения следующие: машинист, имея задание ехать 5 верст в час, развил скорость до 20 верст, причем под уклон помимо воли машиниста скорость развилась еще больше. Поезд вместо 6 вагонов состоял из 17 вагонов с балластом. Когда надо было тормозить, то оказалось, что из 6 тормозов исправных только два, поэтому скорость под уклон сократить не удалось. Три задних вагона сошли с рельс и разбились. 10 человек ранено. На месте крушения работает комиссия.

Нужно строже наказать виновников крушения, головотяпски относящихся к порученному им делу».

55 лет назад

13 октября 1965 года

Неподалеку от деревни Ухманы Канашского района Николай Яковлев в овраге брал глину для кладки печи — и выкопал огромную кость.

«Свою находку Яковлев показал преподавателям местной школы. Это оказалась нижняя челюсть мамонта. Тут же учащиеся начали раскопку и нашли много костей давно вымершего животного. Найденные кости доставили в школьный музей.

В оврагах, прилегающих к реке Малый Цивиль, за последние годы в восьми местах обнаружены кости мамонта. Встречаются тут также кости бизона.

А. Антонов, учитель».

15 октября 1965 года

2 октября исполнилось 45 лет со дня выступления Владимира Ленина на III Всероссийском съезде РКСМ с речью о задачах союзов молодежи. Этот день в музее В.И. Ленина при Чебоксарском Дворце пионеров отметили встречами со старыми коммунистами.

«Коллектив Чебоксарской мебельной фабрики изготовил в дар музею макет Мавзолея Владимира Ильича Ленина. Вручить драгоценный подарок пришла большая группа рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятия. Новый экспонат великолепно исполнен по проекту инженера В.М. Репкина, умелыми руками мастера А.В. Смирнова и полировщицы Е.И. Сютруковой».

На снимке: макет Мавзолея В.И. Ленина, изготовленный чебоксарскими мебельщиками. Фото М. Егорова.

16 октября 1965 года

Колхозник Владимир Тихонов из деревни Арзюнакасы Цивильского района копал картофель на своем приусадебном участке. Внезапно он заметил, как на него мчится крупный медведь.

«Человек от испуга замахнулся лопатой и дико закричал. Зверь прыгнул через забор во двор соседки Софии Ивановой. В это время та шла в дом с охапкой дров. Медведь столкнул ее, своими лапами окровавил ее руки и забрался в новый скотник. Иванова не растерялась, вслед за ним тут же захлопнула дверь скотника. На крик сбежались жители и застрелили медведя. Вес его оказался свыше 100 кг.

М. Александров».

50 лет назад

17 октября 1970 года

Пенсионерка из Чебоксар Г.Н. Гопик принесла в редакцию подснежник, который нашла в сосновом лесу за Волгой близ Сюктерки. Расцвел он не весной, а в октябрьские дни.

«Редакция попросила профессора Чувашского сельскохозяйственного института А.К. Ефейкина высказаться по этому поводу.

— Повторное цветение многолетних растений — летом или осенью — случай в природе довольно частый, — сказал Аким Кузьмич. Цветут яблоня, вишня, земляника, безвременник, икотник, гулявник и другие деревья, кустарники и травы. И теперь вот подснежник. Как известно, подземный стебель подснежника и его почки на зиму впадают в так называемую спячку. Но сейчас, видимо, вокруг растения образовались такие благоприятные климатические условия, которые намного ускорили цветение. В этом и секрет осеннего цветения подснежника.

Н. Пейков».

Фото В. Шемарова