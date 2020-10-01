Предприниматели получат дополнительную налоговую поддержку в объеме 300 млн рублей

Речь об этом шла на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашии под председательством Главы республики Олега Николаева. Он отметил значимость налогового регулирования в активизации инвестиционного процесса, который лежит в основе развития любого бизнеса.

Новые налоговые преференции обозначены в проекте изменений в закон о вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных федеральным законодательством о налогах и сборах к ведению субъектов РФ. Планируемые поправки уже обсуждались на первом заседании совета в минувшем августе, затем — в республиканской Торгово-промышленной палате и на других площадках. Все это способствовало глубокой проработке вопроса и эффективности действия предлагаемых мер, отметил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков в своем докладе.

С 1 января 2021 года вступают в силу изменения федерального налогового законодательства, одно из них — расширение возможностей применения «упрощенки». Другой поправкой субъектам РФ предоставляется право продлить до 1 января 2024 года налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения. Ранее эта льгота действовала до 1 января 2021 года, сообщил министр.

В ходе предварительного обсуждения налоговых изменений наиболее острую дискуссию вызвал, в частности, налог на имущество по кадастровой стоимости, сказал он. В итоге созрело предложение установить для малого и среднего бизнеса одну из самых низких ставок в ПФО. «Понятно, что это приведет к дополнительным выпадающим доходам бюджета, но мы пошли на это. Поскольку все эти меры — реальная поддержка для бизнеса, с учетом кризисных явлений и с точки зрения улучшения налогового и инвестиционного климата», — подчеркнул вице-премьер.

На уровне региона также планируется продлить налоговые льготы для организаций, вошедших в перечень пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики. Родилось «достаточно интересное предложение» предоставить льготы и для субъектов, приступивших к деятельности в 2020 году, то есть во время пандемии. Для них предусматриваются два налоговых периода — в первый щадящая ставка 1,5%, во второй — 4,1%.

МАРИНА ПЕТРОВА, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии: «Налоговые льготы, предлагаемые региональным правительством для бизнеса, беспрецедентные. Такое количество мер поддержки и в таком размере мы ранее не предоставляли. Налоговые органы готовы разъяснять все вопросы налогообложения, которые могут возникнуть у налогоплательщиков в связи с новыми налоговыми льготами».

Глава республики заострил внимание на самозанятых. Они уже приравнены к субъектам малого и среднего бизнеса и имеют возможности воспользоваться предусмотренными мерами поддержки.

Свои оценки и предложения высказали также президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» Игорь Кустарин, председатель совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов и другие. Законопроект о поправках в закон, предусматривающий ряд новых налоговых льгот для субъектов предпринимательства, в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Госсовета республики. Идет бюджетный процесс, важно предусмотреть обозначенные здесь параметры, сказал Олег Николаев.

На заседании обсуждены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в Чувашии за 2019 год. Республика оказалась лишь на 38-м месте. Как отметил в своем докладе вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, по темпам роста инвестиций в основной капитал мы находились на четвертом месте в ПФО, но по их объему — на третьем снизу.

Факторов, влияющих на инвестклимат, немало, и на ведущем месте — сроки выдачи разрешения на строительство и длительность процедур госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. По этим параметрам, к сожалению, отмечаются негативные явления — сроки по разрешениям и экспертизы увеличились. Необходимо повысить эффективность данных процедур, в том числе по выдаче разрешений на подключение к сетям, сократить сроки постановки земельных участков на кадастровый учет.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев держал ответ по разрешительной процедуре. При этом обмолвился, что, по данным министерства, сроки в пределах допустимых, а по оценке предпринимателей — они увеличились… А директор АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве в Чувашской Республике» Алексей Иванов давал пояснение по экспертным делам. Глава республики потребовал навести порядок в этих направлениях деятельности. Как он отметил, за счет централизации намечено в ближайшее время улучшить качество проектно-сметной документации. Ведь оно сильно влияет на скорость прохождения экспертизы.

В протоколе заседания обозначены жесткие требования. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, надо будет отчитываться об итогах мониторинга сокращения сроков. До 1 декабря этого года изучить лучший опыт других регионов. Минпромэнерго поручено проанализировать порядок технологического присоединения к электросетям и доработать регламент по предоставлению данной услуги. Тоже — до 1 декабря.

МНЕНИЯ

ВЛАДИМИР БАКШАЕВ, директор ЗАО «Сеспель»:

— Предложенные меры налоговой поддержки, безусловно, помогут бизнесу республики остаться на плаву в нынешний непростой период и развиваться далее. Что касается инвестиционного климата, важно его улучшать в целом по стране, причем для привлечения инвестиций, прежде всего, отечественного бизнеса. Импортозамещение лежит в основе роста валового регионального продукта, власть должна защищать российского производителя. И одними только налоговыми послаблениями тут не обойтись.

ИГОРЬ КУСТАРИН, президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»:

— На рейтинге сказались в том числе оценки самих предпринимателей сроков выдачи разрешений, других процедур. Думаю, пора всем контролирующим и разрешающим структурам сменить саму ментальность, осознав, что они всего лишь оказывают услуги бизнесу, а не милость.

ВАЛЕРИЙ ШИГАШЕВ, глава администрации города Шумерли:

— Меры, предложенные правительством, основательно продуманы. И это будет реальной программой стабилизации делового и инвестиционного климата в Чувашии. Но для более эффективного привлечения инвестиций требуются эффективный кадровый потенциал, в том числе в нашем муниципалитете. Как известно, через наш район пройдет новая скоростная федеральная автомагистраль, что открывает перед городом и районом новые возможности.